La Junta pone a la venta más parcelas residenciales en Jerez

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este miércoles de una nueva subasta de suelos e inmuebles que actualmente están adscritos a la Consejería de Economía y Hacienda. Entre ellos se encuentran varias parcelas situadas en Jerez, que podrían destinarse a usos residenciales (no están catalogadas como VPO).

La de mayores dimensiones se encuentra ubicada entre las barriadas de La Milagrosa y El Pimiento, concretamente en la calle Pedagoga Rosa Roig. Cuenta con una superficie que ronda los 5.200 metros cuadrados y tiene un precio en primera subasta que ronda los 1,9 millones de euros. Tal y como recoge informe de compatibilidad urbanística de estos suelos, estos terrenos ya se encuentran urbanizados y tienen como uso característico el residencial. La tipología asignada es de vivienda en hilera con una altura máxima de dos plantas y una edificabilidad máxima de 5.383 metros cuadrados de techo.

Los otros terrenos para los que se busca comprador se encuentran situados en San José Obrero, concretamente en la calle Presea. Son un conjunto de cuatro parcelas de entre 120 y 360 metros cuadrados cada una que tieene un precio de subasta conjunto de unos 245.000 euros. También el uso al que debe destinarse es residencial y la tipología también es de viviendas en hilera con un máximo de dos plantas.

El organismo autonómico ha explicado que en esta nueva subasta, que es la sexta en las dos últimas legislaturas, se pretende poner a la venta 27 inmuebles repartidos por tola comunidad autónoma. El objetivo de estas licitaciones es "reaprovechar decenas de inmuebles y solares en desuso, infrautilizados o incluso en situación de abandono propiedad de la Junta de Andalucía".