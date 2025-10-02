Todo sobre la lactancia materna en el Hospital de Jerez: la importancia de la 'hora de oro' y sus efectos sobre el bebé

¿Qué es la 'hora de oro' en la lactancia materna? ¿Qué efectos tiene sobre el bebé? ¿Cómo se puede conciliar lactancia materna y la vuelta al trabajo? Todas estas cuestiones se van a responder en el Hospital de Jerez el 10 de octubre, con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Lactancia Materna bajo el lema 'Dar prioridad a la lactancia materna: crear sistemas de apoyo sostenibles'.

El evento está preparado por profesionales de Tocología, Partos, Neonatología, Pediatría y Atención Primaria, y está dirigido a madres, mujeres embarazadas, sus familias y a todos los profesionales sanitarios interesados en profundizar en el apoyo a la lactancia.

Durante la jornada se abordarán temas claves como la importancia de la 'hora de oro' de la lactancia materna y sus efectos decisivos sobre el bebé, las estrategias para conciliar la lactancia con la vuelta al trabajo, las técnicas adecuadas para la extracción, almacenamiento y conservación de la leche materna, y los desafíos y beneficios de la lactancia en recién nacidos prematuros. Además, compartirán el funcionamiento del Banco de Leche del Hospital Universitario de Jerez y las experiencias de los talleres de lactancia materna que se realizan en los centros de salud del área.

La entrada es libre hasta completar aforo, "porque creemos firmemente que la información y el apoyo son clave para construir juntos una verdadera cadena de apoyo a la lactancia, con calidad y calidez", destacan desde el área sanitaria de Jerez. El salón de actos del Hospital Materno-Infantil acogerá esta jornada informativa de 11 a 14 horas.