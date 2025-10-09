Largas colas en las agencias de viaje de Jerez para el Programa de Turismo del Imserso
En la ciudad, un total de 13 agencias de viaje ofrecen dicho programa
Desde primera hora de la mañana, en algún caso de madrugada, muchos jerezanos y jerezanas han hecho cola en las distintas agencias de viaje de Jerez que ofertan el Programa de Turismo del Imserso de la temporada 25/26 que ha comenzado estos días.
Un total de 13 agencias de viaje de la ciudad ofrecen a los jubilados este tipo de viajes, que ofrece tres modalidades, una en las zona peninsular, con estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana; otra en la zona insular, con estancias de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears y una tercera con turismo de escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, en circuitos naturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades de Ceuta y Melilla.
En Jerez forman parte del programa las agencias Selma Viajes; Visoltour, Nautalia Viajes, Gravinatour, Nuripaz Viajes, Viajes Halcón, B Travel, Viajes Ecuador, Bonsi Tour, Viajes Andaluza de Turismo y Peregrinación; Viajes Kasai, Viajes El Corte Inglés, Viajes El Corte Inglés y Viajes Alytravel.
Las ventajas de este programa radican en los precios económicos que se ofertan, pues un viaje con alojamiento de diez días de diciembre a abril en Andalucía puede salir por algo más de 30 euros por persona.
