Largas colas en las agencias de viaje de Jerez para el Programa de Turismo del Imserso

Desde primera hora de la mañana, en algún caso de madrugada, muchos jerezanos y jerezanas han hecho cola en las distintas agencias de viaje de Jerez que ofertan el Programa de Turismo del Imserso de la temporada 25/26 que ha comenzado estos días.

Un total de 13 agencias de viaje de la ciudad ofrecen a los jubilados este tipo de viajes, que ofrece tres modalidades, una en las zona peninsular, con estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana; otra en la zona insular, con estancias de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears y una tercera con turismo de escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, en circuitos naturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades de Ceuta y Melilla.

En Jerez forman parte del programa las agencias Selma Viajes; Visoltour, Nautalia Viajes, Gravinatour, Nuripaz Viajes, Viajes Halcón, B Travel, Viajes Ecuador, Bonsi Tour, Viajes Andaluza de Turismo y Peregrinación; Viajes Kasai, Viajes El Corte Inglés, Viajes El Corte Inglés y Viajes Alytravel.

Las ventajas de este programa radican en los precios económicos que se ofertan, pues un viaje con alojamiento de diez días de diciembre a abril en Andalucía puede salir por algo más de 30 euros por persona.