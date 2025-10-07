Lavado de cara a la Plaza del Caballo para mejorar su estética

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, proyecta una importante intervención en la plaza del Caballo. El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha avanzado que “se tratará de una amplia actuación sobre la fuente, los parterres, las zonas ajardinadas y el acerado de esta emblemática plaza, con el fin de mejorar sus elementos y la estética del entorno”.

“Esta intervención se desarrollará con recursos municipales, en el marco de los continuos trabajos para embellecer la ciudad que el Ayuntamiento está realizando en distintos puntos de la ciudad, atendiendo a los detalles, con el fin de ofrecer a la ciudadanía una imagen cuidada”, ha señalado el teniente de alcaldesa.

En este caso, el objeto de esta importante actuación va a tener lugar en una plaza representativa de la ciudad, que forma parte de su patrimonio y tradición y que, tanto su nombre, como el monumento que preside la plaza, obra de Antonio Navarro Santafé, hacen referencia al caballo como seña de identidad de la ciudad. Además, esta plaza es de gran importancia porque es una zona céntrica de mucho tráfico rodado y peatonal y se ubica en las proximidades de la Feria del Caballo, declarada de Interés Turístico Internacional, siendo epicentro también de otros eventos de la ciudad.

Paralelamente al proyecto de intervención en la plaza del Caballo, el Ayuntamiento está actuando en la remodelación de otras zonas de la ciudad como la avenida de la Virgen de Fátima, donde a petición de los vecinos, se está mejorando el pavimento del acerado y pasos de peatones, entre otros elementos.

El Ayuntamiento también está actuando en la calle Turquía, en la zona del Club Nazaret, donde se están adaptando unos rebajes del acerado, y en la cuesta de las Piedras, en Picadueñas, donde el acerado presentaba un estado peligroso para los viandantes.