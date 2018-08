Y tras la lavadora, el asesor redactor

En cambio, el PSOE negó que la nota de crítica a la entrega de la lavadora a la familia de El Mojo fuera realizada por Pedro Pablo Pica. La explicación de que su nombre apareciera en las propiedades del archivo de texto con la nota de prensa fue la siguiente: "El funcionario eventual aludido puso su ordenador personal a disposición de la ejecutiva del partido para que, desde dicho PC, se pudiera redactar la nota de prensa; por eso aparece su nombre en los metadatos del documento". Por ello, el partido afirma que esto "no quiere decir ni mucho menos que la nota la redactara dicho funcionario eventual, que por otra parte es miembro de la ejecutiva del PSOE y está perfectamente legitimado para redactarlas, si llegara el caso".

Fue el concejal del PP Jaime Espinar quien denunció la autoría del primer comunicado socialista exigiendo a la alcaldesa, Mamen Sánchez, que dé explicaciones de que su partido haya recurrido a un asesor del Ayuntamiento, "que no es periodista", para elaborar notas de prensa del PSOE. Por ello acusó al ejecutivo de aprovechar "los recursos pagados por todos los jerezanos en interés propio del PSOE" y le reprochó que Pedro Pablo Pica "dedique su jornada laboral a realizar trabajos para el PSOE". Pica es uno de los cinco cargos de confianza con los que cuenta el gobierno municipal desde que comenzó este mandato. Esta contratado a jornada completa con una retribución anual de 35.000 euros.

PP: "Se han usado los recursos pagados por todos los jerezanos en interés propio del PSOE"PSOE: "La nota no fue redactada por el funcionario eventual, aunque está legitimado para hacerlo"

Una ayuda a una familia realmente necesitada o gesto "paternalista"

PSOE y PP no solo intercanmbiaron críticas sobre sino que continuó sobre el hecho que provocó esta controversia: el regalo de una lavadora a una familia de El Torno. A última hora del lunes, el PP elaboró un comunicado donde le reprochó al PSOE que se queje de que este partido "haya buscado una solución para una familia de Jerez, mientras no le preocupa ni sonroja que haya tenido que ir el PP a comprar una lavadora a la familia de una candidata del PSOE precisamente porque Mamen Sánchez no le ayuda". Por ello, acusó a los socialistas de tratar de ""esquivar su vergüenza". En cambio, el PSOE, en el comunicado de ayer, le volvió a acusar de "populismo" y "paternalismo" en el gesto. Le acusó, además, de haber "ignorado los procedimientos reglamentaciones para que los ciudadanos puedan acceder a las prestaciones que se gestionan en los servicios sociales". Incluso, le reprochó al PSOE que grabara el vídeo y exponiera públicamente los problemas económicos de la familia.