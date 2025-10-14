Siempre la lectura

Desde 1988, este Suplemento ha apostado por el fomento de la lectura como medio de enriquecimiento integral de la persona. No podía ser de otra manera al presentarse en un soporte impreso y ahora también digital, pero con la firme convicción de que constituye un medio de comunicación vital en constante transformación y que debe formar parte fundamental de nuestras vidas. El placer que proporciona la lectura supera incluso la seguridad que aporta la información contrastada.

En nuestra página de Literatura Infantil y Juvenil, gracias al esfuerzo y la creatividad de Pepe García Oliva, verdadero artífice del contagioso amor por los libros y sus protagonistas, y con las aportaciones de quienes han venido después a reforzar sus planteamientos con novedades sustanciales y revisiones de temas tradicionales de escritos e ilustraciones, hemos tratado de transmitir la necesidad de leer.

Este curso siguen al frente de esta imprescindible misión nuestra bibliotecaria Gema García de Lamo, la profesora Mayte Doncel, el librero Cristóbal Serna y la escritora y dramaturga Elisa Constanza, pero queremos publicar también las experiencias que se realizan en las bibliotecas escolares o para estudiantes, pues nos parece de una importancia suprema el hecho formativo que implica la comprensión lectora, la incentivación de la imaginación y el espíritu crítico, la interpretación plástica de todo ello y la potencialidad de la personalidad que conlleva. Por lo que invitamos a los centros educativos y a las instituciones a que nos hagan llegar sus experiencias en este campo.

El resto de colaboraciones continúan acrecentando nuestra pasión por la cultura, el patrimonio, la psicología y la orientación educativa a través de programas reglados e iniciativas singulares que transmitimos a quienes nos siguen leyendo curso tras curso y a quienes se “enganchan” por primera vez. Feliz curso nuevo.