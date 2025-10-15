Libreros, editores, entidades colaboradoras y Ayuntamiento hacen balance: "Éxito conjunto" de la Feria del Libro de Jerez 2025

La delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez ha celebrado una reunión de balance con los libreros, editores y entidades colaboradoras que han participado en la reciente edición de la Feria del Libro, con el objetivo de compartir impresiones, valorar los resultados y recoger propuestas de mejora para próximas ediciones. Durante el encuentro, el delegado de Cultura ha destacado "el éxito conjunto alcanzado este año", subrayando que “la excelente respuesta del público y la implicación de todos los participantes reflejan la gran acogida por parte del público y el trabajo en equipo del sector editorial”.

El delegado ha transmitido, en nombre de la alcaldesa, María José García-Pelayo, el agradecimiento institucional a libreros, editores, autores y entidades culturales por su colaboración y compromiso destacando que esta edición “ha supuesto un salto cualitativo gracias a la implicación de todos y a una inversión que ha permitido ampliar la programación y mejorar la experiencia del público”, recordando además el incremento progresivo realizado en las dos ediciones precedentes. Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para los escritores jerezanos y visitantes, artistas y formadores que han tomado parte en las más de setenta actividades organizadas este año.

Durante la reunión se han recogido observaciones y nuevas propuestas de los libreros y editores, tanto en lo relativo a la programación de actividades, con la incorporación de ideas que refuercen la participación y la diversidad del público, como en aspectos de accesibilidad, infraestructura técnica y logística de los expositores. Por último, el delegado ha reafirmado su voluntad de mantener un diálogo continuo con el sector del libro y de seguir reforzando este evento anual como un referente cultural de la ciudad, vinculado al proceso de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

Por su parte, los representantes de librerías y editoriales han coincidido en reafirmar el éxito rotundo de esta edición, destacando el aumento de público, las buenas cifras de ventas y la variedad de propuestas culturales que, dicen, "han convertido la Feria en un espacio de encuentro, participación y proyección cultural".