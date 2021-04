Urbanismo autorizó la construcción de 90 viviendas en el primer trimestre

El Ayuntamiento jerezano concedió licencia de construcción para 89 viviendas a lo largo del primer trimestre, que acaba de finalizar. Esta cifra es superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior (entonces fueron 76), aunque hay que tener en cuenta que en las dos últimas semanas de marzo del año pasado se decretó la paralización de todos los trámites administrativos debido al estallido de la pandemia del coronavirus.

No obstante, el número de viviendas que se empezarán a construir en breve en Jerez corrobora la recuperación que está teniendo el sector de la construcción, con un importante peso en la economía local. Los datos han sido recopilados por este medio basándose en las autorizaciones aprobadas en la junta de gobierno local del Ayuntamiento celebradas a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo.

Son cinco las promociones con un mayor número de viviendas autorizadas en este arranque de 2021. Así, se ha dado vía libre a una conformada por una veintena de viviendas en el Paseo de las Delicias, a otras dos promociones en El Carrascal (una de 14 y otra de seis unifamiliares en una de las zonas de Jerez que más actividad constructiva está teniendo en la actualidad), una de 13 viviendas en la céntrica calle Pedro Alonso, y 12 en unos terrenos situados junto a Sherry Golf.

De las casi 90 viviendas nuevas autorizadas, un 30% se proyectan en el centro histórico. Así, entre las licencias de mayor número de viviendas, además de la de Pedro Alonso, se han aprobado las correspondientes a nueve pisos en la calle Barja y a tres en Sancho Vizcaíno (estas dos últimas en el barrio de San Miguel).

Por lo tanto, de seguir este ritmo, en este 2021 se podría estar cerca de alcanzar las casi 400 licencias concedidas durante el pasado año, un ejercicio que fue prolífico en la petición de este tipo de autorizaciones a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia. No en vano, el Ayuntamiento no alcanzaba estas cifras desde el año 2010.

Este incremento de la actividad urbanística que se está produciendo en los últimos años tiene también su reflejo en la venta de viviendas de obra nueva en la ciudad. A tenor de los datos publicados recientemente por el Ministerio de Transportes, durante el pasado se contabilizaron 368 ventas de viviendas de primera mano en la ciudad. Este es el mejor registro contabilizado en esta estadística gubernamental en Jerez desde 2011 (donde se rozaron las 400 compraventas de viviendas de primera mano).

Todo apunta, por tanto, a que en estos dos próximos años se producirá un incremento de la venta de obra nueva en la ciudad a tenor de las licencias de construcción de viviendas que se están detectando en la ciudad en los dos últimos años. El crecimiento de las transacciones inmobiliarias de obra nueva entre 2019 y 2020 fue exponencial. No en vano, a partir de 2012, las compraventas de vivienda nueva no superaron año a año el centenar dado que no fue hasta mediados de la pasada década cuando empezó a retomarse la construcción de nuevas promociones. Esto se corrobora que el porcentaje de transacciones inmobiliarias de obra nueva apenas fue el 3,8% del total de las contabilizadas en 2019. En cambio, el pasado año este porcentaje se disparó hasta los 16 puntos.

Eso sí, se sigue lejos de los años de bonanza del ladrillo donde se superaba con facilidad el millar de venta de viviendas de primera mano a tenor de lo que reflejaban las estadísticas del Ministerio de Transportes. Hubo años donde, incluso, se adquirieron más viviendas de obra nueva que de segunda mano.