Todo listo en Jerez para celebrar las VII Jornadas Nacionales organizadas por la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte

Este martes, 7 de octubre, se presentaron las VII Jornadas Nacionales SAMEDE 2025 que se celebrarán en el Alcázar los días 17 y 18 de octubre. Serán un punto de encuentro científico y profesional en torno al papel del ejercicio físico, la nutrición y los estilos de vida saludables en la prevención, tratamiento y acompañamiento de las personas con cáncer. El encargado de presentarlas ha sido el teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística, Antonio Real, acompañado por el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, David Jiménez Pavón, presidente del Comité Organizador y Francisco Peral, Presidente de SAMEDE.

El encuentro está dirigido a médicos oncólogos, endocrinólogos, especialistas en medicina del deporte y otras áreas médicas afines, así como a fisiólogos del ejercicio, educadores físico-deportivos, nutricionistas, fisioterapeutas y profesionales de la salud vinculados al ámbito oncológico y metabólico. La jornada busca no solo difundir avances científicos y clínicos sino también promover la colaboración interdisciplinar y favorecer la traslación de la evidencia científica a la práctica asistencial y comunitaria.

Con un enfoque integrador, el programa combina conferencias, mesas redondas, talleres prácticos (cuyas inscripciones siguen abiertas para personas que hayan padecido cáncer) y experiencias de pacientes con el objetivo de actualizar conocimientos, compartir evidencias y generar sinergias entre los distintos agentes implicados en la atención integral de la persona con cáncer.

SAMEDE es la Asociación Civil Interdisciplinar de Médicos Especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte y otros Profesionales de diversas disciplinas científicas relacionadas con la Salud, la Actividad Física y el Deporte. Con vocación de utilidad pública, esta institución persigue fundamentalmente el beneficio social general derivado de fines asistenciales, educativos, culturales y deportivos.

Francisco Peral, Presidente de SAMEDE ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento para la celebración de estas jornadas “que tienen un gran interés para toda la población general y en particular en especial para esta población con un tratamiento oncológico”. Por su parte el delegado de Deportes ha declarado que “estamos acostumbrados a maridar deporte y salud en la práctica de actividades pero no para la reflexión y el estudio de cómo la actividad física pueden beneficiar en procesos oncológicos por lo que es muy interesante esta cita y que nuestra ciudad esté a la vanguardia de la organización de este tipo de eventos”.

“SAMEDE realiza una gran labor divulgativa sobre la investigación de la medicina aplicada al deporte por lo que es muy importante que nuestra ciudad pueda acoger este tipo de eventos profesionales por la importancia de la labor divulgativa que hace al profundizar en las relación entre el cáncer y la realización de ejercicio físico en las personas que lo padecen”, ha dicho Antonio Real quien ha recordado al mismo tiempo que “Jerez ha demostrado ser un destino referente para la organización de grandes eventos por su gran capacidad organizativa y de gestión así como por su gran interés para el visitante por la amplia oferta de atractivos turísticos de la que dispone y por la calidad de los servicios que ofrece”, ha afirmado.