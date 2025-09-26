Localizan 513 plantas de marihuana en una parcela de San José del Valle dedicada a la huerta

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado en San José del Valle tres plantaciones de marihuana que se había instalado en unos terrenos anexos a una vivienda dedicados al cultivo hortícola y en el que se han hallado un total de 513 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, que arrojan un peso total 60,46 kilos.

En la operación se ha detenido al propietario de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública, al instalar las plantaciones entre mallas de ocultación y techos de uralita, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

El servicio se ha llevó a cabo el pasado 19 de septiembre a primeras horas de la mañana en San José del Valle por parte de los guardias civiles del puesto de esa localidad con apoyo de distintas unidades de Jerez de Seguridad Ciudadana, área de investigación y el Equipo Pegaso.

En el marco de las investigaciones realizadas en la lucha contra el cultivo ilegal de cannabis, se tuvo conocimiento de que en una parcela rústica de la localidad podría haber instalada varias plantaciones exteriores de marihuana ocultas en terrenos dedicados a la huerta y anexos a una vivienda.

Las investigaciones realizadas y los indicios recabados permitieron que se ubicara el lugar en el que supuestamente se habían instalado las plantaciones, donde se habían tomado medidas para pasar desapercibidos desde el exterior mediante techos de uralita y mallas de ocultación.

Durante la mañana del citado día se procedió a la entrada y registro de la parcela y la vivienda, donde se desmantelaron tres plantaciones de marihuana en avanzado estado de floración, cada una con una altura aproximada de 1,5 metros. Estaban ubicadas en terrenos de la parcela dedicados a la huerta y en terrenos anexos a la vivienda.

Del mismo modo, en el interior de la casa se localizó numeroso material destinado a las plantaciones de marihuana indoor, como maceteros, botes de productos fitosanitarios para el crecimiento del cannabis, lámparas, extractores, filtros y bombillas necesarias para llevar a cabo una posible plantación de interior.

Por estos hechos se procedió a la detención de propietario de la vivienda por un delito contra la salud pública, se intervinieron 513 plantas de marihuana y todo el material hallado en el interior de la vivienda.