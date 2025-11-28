La Lotería Nacional deja un segundo premio en la avenida Lola Flores de Jerez

Detalle del despacho receptor de loterías número 42135 conocido como Papelería Loto World en la avenida Lola Flores de Jerez

El sorteo de la Lotería Nacional de este pasado jueves 27 de noviembre dejó un segundo premio en Jerez de la Frontera con el número 10.644, dotado con 6.000 euros al décimo y 60.000 euros a la serie.

El boleto ganador fue sellado en el despacho receptor número 42.135 ubicado en la Avenida Lola Flores, Blq B-2 L-3 (Residencial La Sierra) de Jerez de la Frontera y conocido como Loto World.

Este segundo premio ha sido muy repartido en toda España, tocando en las siguientes ciudades, además de Jerez: Santander; Gran Tarajal (Las Palmas); Ponferrada (León); Elda (Alicante); Aspe (Alicante); Vera (Almería); Puebla de Obando (Badajoz); Laredo (Cantabria); Las Palmas de Gran Canaria; Madrid; Los Narejos (Murcia); Santa Cruz de Tenerife; Valencia; Benetússer (Valencia); Alfarrasí (Valencia); y Carcaixent (Valencia).

El número 28201, primer premio de la Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional fue para el número 28201 premiado con 30.000 euros al décimo y 300.000 euros a la serie. Este primer premio cayó en las siguientes localidades: Lorca (Murcia), Alcobendas (Madrid), Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Úbeda (Jaén)

Otros premios repartidos en el sorteo de la Lotería Nacional

Se han repartido números de cuatro cifras como el 9248, 3975, 5841 y 3062, premiados con 750 euros a la serie y 75 € al décimo.

Los números con 3 cifras premiadas con 150 euros a la serie y 15 euros al décimo: 496, 149, 058, 082, 455, 908 y 281.

Y por último, los números de dos cifras que reparten 60 euros a la serie y 6 euros al décimo: 34, 28, 35, 44, 60, 12, 60, 78 y 30

Los reintegros han sido para los décimos terminados en 1, 5 y 8 que devuelven 3 euros.

Cupón dedicado a la Asociación Síndrome de Down Principado de Asturias

El décimo de la Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre de 2025 está dedicado al 40º aniversario de la Asociación Síndrome de Down Principado de Asturias.

Gracias a ella, las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual pueden desarrollar el proyecto de vida que ellas mismas determinen y ser ciudadanos activos de pleno derecho.