–Usted destaca que en esta sociedad “necesitamos valores que nos unan”. Estamos en un tiempo en el que afrontamos un problema común.

–Sí, en Loterías intentamos no inventar nada, sino que nuestros valores coincidan con los valores humanos más destacados de la sociedad española: la aspiración de igualdad, la solidaridad, la generosidad, la capacidad de superación, el compartir con quien no tiene o el respeto a nuestras culturas y tradiciones. Nos interesa sumar, nunca restar. Por eso siempre reivindicamos valores que nos unan. En estos momentos, más que nunca, tenemos que enfrentarnos unidos ante los efectos de esta pandemia y, con resiliencia y equilibrio, afrontar solidariamente los retos a los que nos enfrentamos.

–¿Cómo está influyendo este año en la campaña de Navidad?

–La campaña ha partido de una reflexión. A lo largo de la historia siempre hemos vivido dificultades y siempre hemos sabido extraer los valores humanos más positivos de cada una de las circunstancias. El anuncio ha tratado de reflejar momentos de nuestra historia que no son tan lejanos: la salida de los jóvenes del campo a la ciudad o la emigración; y el Sorteo de Navidad siempre ha simbolizado una manera especial de compartir nuestra tradición pese a las distancias. En ese recorrido histórico, que acaba en este año, hemos querido explicar lo que significa compartir en la actual crisis sanitaria. Cuando compartimos un décimo le lanzamos un mensaje a familiares, compañeros o amigos. Es una forma de decir te quiero, te necesito, estoy contigo o eres importante para mí. También podemos decir gracias por haber estado ahí, me has ayudado, como esas vecinas del anuncio que hasta ahora no habían tenido un trato estrecho; o incluso pedir perdón, como ocurre con esos hermanos que casi no recuerdan porqué se habían peleado. Las relaciones humanas y solidarias han cobrado más importancia si cabe con esta pandemia.

–Las restricciones han afectado a la venta de Loterías todo el año.

–Loterías, como el resto de sectores sociales, se ha visto afectada negativamente por los efectos de la pandemia. Nos ha afectado económicamente, como compañía y como red de puntos de venta. Este año nos estamos enfrentando a retos nunca vistos para la gestión de una empresa de la dimensión de Loterías: la suspensión de nuestros sorteos, adaptarnos al proceso de desescalada regional siendo una empresa de ámbito nacional, las actuales restricciones por zonas geográficas… La única solución es el trabajo, la empatía y la esperanza. En Loterías estamos dando lo mejor de nosotros para finalizar el año lo mejor posible.

–¿Cómo será este año el Sorteo de Navidad?

–El Sorteo de Navidad de este año será distinto, y contará con muchas medidas de seguridad sanitaria y de prevención. Tenemos que velar por el bienestar de todas las personas, de las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso, de los trabajadores y de los medios de comunicación que estén presentes el día 22 en el Teatro. Desde hace meses trabajamos con el Teatro Real y con la Residencia San Ildefonso en los criterios sanitarios y aspectos organizativos y técnicos que deban presidir el Sorteo.

–¿A quién le desearía suerte en especial este año?

–A toda la ciudadanía, por su responsabilidad y, especialmente, a aquellos que han sufrido una pérdida. Y a los sanitarios, que nos protegen de forma constante.

–Quizás muchos lectores no sepan que Loterías devuelve todo lo que gana a la sociedad.

–Loterías es una empresa pública, sin ánimo de lucro, que destina el 100% de sus beneficios al gasto público, lo que revierte, a través de los Presupuestos, en las políticas sociales, en la sanidad o en la educación. Además, llevamos a cabo una política de patrocinios y colaboraciones para ayudar a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad.

–Este año destacará la generosidad de los ganadores.

–Es uno de los emblemas del Sorteo de Navidad. Todos los años conocemos ejemplos del destino altruista y generoso que algunos ciudadanos dan a parte de los premios que obtienen. Al final, compartir lo que se tiene es uno de los valores más bonitos de la humanidad y nos conecta igualmente con los valores navideños. Estoy seguro de que este año ese valor se intensificará y significará mucho más.

–¿Podría decirse que en este 2020 Loterías forma parte de nosotros más que nunca?

–Loterías es de todos los ciudadanos. Y, este año, más que nunca, queremos estar ahí donde estén los ciudadanos, acompañando la realidad, sea cual sea. Sin ir más lejos, dedicamos el Sorteo del 12 de diciembre a la zambomba de Jerez, cuya imagen mostrará esa fiesta andaluza en toda España a través de nuestros décimos . Un homenaje a esta expresión popular, pese a todas las dificultades que vivimos este año.