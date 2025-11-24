Luis Lara, nuevo Premio Rotary Club Jerez 2025

El gobierno municipal ha felicitado a Luis Lara (conocido artísticamente como 'Comandante Lara') que ha recibido el premio Rotary Jerez 2025 que anualmente otorga este club jerezano durante el transcurso de una gala que se celebró en los Museos de la Atalaya. Un evento al que asistieron los tenientes de alcaldesa Ignacio Martínez y Susana Sánchez, y cuyos beneficios irán destinados al proyecto 'Infancia Colombia' que "persigue llevar alegría y esperanza en Navidad a unas 100 familias en situación de pobreza en la ciudad de Armenia, Colombia".

“Desde el Ayuntamiento de Jerez nos sumamos a esta felicitación por el nombramiento de Luis Lara con el premio del Club Rotary. No cabe duda de que él encarna como pocos ese espíritu que distingue a Jerez, en este caso desde el humor, llevando a lo más grande el nombre de la ciudad y atesorando en su personas enormes dotes de humanidad y solidaridad como ya hemos podido comprobar anteriormente”, señalan desde el Gobierno Municipal. Cabe recordar que Luis Lara fue Rey Mago 2024 encarnando al rey Baltasar en la Cabalgata del 5 de enero.

'Jerezano del Año' es el galardón más importante que concede Rotary Club de Jerez. Instaurado con el propósito de reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como por su labor en beneficio y promoción de la ciudad. Sin ir más lejos, el pasado año este premio recayó en el compositor Manuel Alejandro. El evento contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo del arte así como de autoridades locales.

Rotary es una red mundial nacida en 1905 y compuesta de 1.400.000 vecinos, amigos, líderes y personas dedicadas a solucionar problemas quienes perciben un planeta en que las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos.

Integrada por personas de negocio y profesionales que realizan y apoyan acciones sociales, promueven normas éticas en todas sus actividades y fomentan la amistad, la buena voluntad y la paz en el mundo. Cuenta con afiliados en 33.000 clubes rotarios en 166 países.