Luz para 13 parcelas no construidas o en construcción en La Milagrosa en Jerez

La junta de gobierno local ha iniciado el procedimiento de contratación de las obras de terminación de la urbanización del sector 26 de La Milagrosa, 2ª fase, cuyo importe asciende a 1.134.381,82 euros, IVA incluido, y que tienen como objeto proporcionar servicio eléctrico a las 13 parcelas de este sector que están aún pendientes de edificar.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra ha explicado que el proyecto de urbanización de este sector de La Milagrosa consta de tres fases, consistiendo las dos primeras en la urbanización en sí de las parcelas, quedando pendiente una tercera, que va destinada a la creación de un parque público. “En su día se ejecutó la urbanización de estos terrenos, si bien, quedó pendiente la electrificación de parcelas edificables, por lo que estas obras de terminación van destinadas a completar toda la urbanización del ámbito y a culminar el desarrollo urbanístico de sus dos primeras fases”, subraya la delegada.

El sector 26 de La Milagrosa se encuentra situado en la margen derecha de la Carretera de Cortes, en su encuentro con la avenida Juan Carlos I. El presente proyecto tiene como objetivo dotar de electrificación a un total de 13 parcelas no construidas o en construcción que suman una edificabilidad de 43.670 metros cuadrados y que tienen capacidad para un número aproximado de 485 viviendas.

En palabras de Belén de la Cuadra, “se trata por tanto de una actuación muy necesaria para que las nuevas viviendas que se están construyendo actualmente y las que se edificarán en un futuro dispongan de todos los servicios e infraestructuras necesarias para que puedan ponerse en uso”.

Cabe recordar que a finales de junio, la alcaldesa, María José García-Pelayo, asistió a la inauguración, en este sector 26, de la oficina de ventas de la empresa Dimalara, que anunció en su día la construcción de 327 viviendas en varias parcelas de esta zona que suman una superficie de 32.000 metros cuadrados. De este total de viviendas previstas, ya está en marcha la primera de las fases integrada por 132 pisos y 18 adosados.