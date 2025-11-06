Luz verde a las obras de entoldado en los colegios Gloria Fuertes y Pío XII de Jerez

La Comisión Local de Patrimonio Histórico, presidida por el primer teniente de alcaldesa y delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, junto a la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha autorizado las obras de instalación de un sistema de entoldado en los CEIP Gloria Fuertes y Pío XII para dotarlos de espacios de sombra que contribuyan a atenuar la incidencia de la radiación solar directa en sus respectivas zonas exteriores.

Agustín Muñoz ha explicado que este proyecto, que será aprobado en próximas fechas por la Junta de Gobierno Local como paso previo a su licitación, responde al compromiso de la alcaldesa, María José García-Pelayo, “de atender las peticiones de las comunidades educativas de estos colegios, que habían trasladado la necesidad de contar con las citadas estructuras para que, tanto alumnos como profesores, puedan disfrutar de espacios aclimatados en los meses de más calor y paliar así los efectos de altas temperaturas, que son cada vez más frecuentes”.

Para conseguir estos objetivos, el proyecto, que tiene un presupuesto de 39.597,25 euros y un plazo de ejecución de un mes, contempla la colocación de un sistema de entoldado en cada colegio como elemento más idóneo para la regulación y control de la temperatura ambiental, generando de este modo espacios sombreados que contribuyan a un mayor confort y habitabilidad. Estas instalaciones constarán de la estructura de sombra en sí, cubiertas textiles anti-rayos UVA microperforada, herrajes y conexiones de acero.

Además de generar un mayor bienestar en estos colegios proporcionando entornos más saludables, los toldos tienen también otros efectos positivos en las zonas interiores de los edificios ya que disminuyen la radiación del sol en fachadas y ventanas, reduciendo de esta forma la temperatura de las aulas. “Se trata, por tanto, de una actuación que va a tener más de un beneficio para la comunidad educativa de estos centros, y refuerza la apuesta de este Gobierno por seguir invirtiendo en calidad educativa”, ha señalado el teniente de alcaldesa.