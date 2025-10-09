Luz verde a las obras de reforma del Centro de Salud de La Granja

El Ayuntamiento ha concedido licencia a la UTE Insbesa Inur para la ejecución de las obras de ampliación, reparación y conservación que se pretende llevar a cabo en el Centro de Salud de La Granja. El edificio, construido en 1.985 con una superficie construida de 920 metros cuadrados, está conformado por dependencias administrativas, zona de consultas y salas de espera. La intervención prevista tiene como objeto la incorporación de dos nuevas salas de consulta y la reforma del vestíbulo de entrada.

Además la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la recuperación de las instalaciones de la avenida Puertas del Sur, que estaban ocupadas por el complejo Spa Club Jerez, tras adjudicar la concesión administrativa para su explotación y un uso sanitario a la entidad Clínica Mediland SL, por un importe total de 1.279.824,35 euros y una duración de 25 años.

El primer teniente de alcaldesa y responsable de Patrimonio, Agustín Muñoz, ha valorado de forma positiva la adjudicación de esta concesión administrativa “que permitirá la puesta en valor de un inmueble de titularidad municipal que sufre un evidente deterioro tras más de una década de abandono por parte del anterior adjudicatario”. Igualmente, ha recordado que en septiembre de 2023 se acordó aprobar la extinción de la anterior concesión administrativa para poder tramitar la presente licitación, “que hemos podido culminar esta misma semana, por lo que esperamos poder firmar el contrato en breves fechas para que la empresa pueda acceder al inmueble y poner en marcha su proyecto empresarial, que está relacionado con el cuidado de la salud”.

Como es sabido, la anterior concesión administrativa, adjudicada en 2003 a la empresa Spa Club Jerez, tuvo como finalidad la construcción y explotación de un equipamiento sanitario y de balneario cuyas instalaciones comenzaron a funcionar en su totalidad en 2007, estando activas hasta el año 2013, momento en el que sus distintos servicios comenzaron a quedar inactivos de forma paulatina, hasta su cierre definitivo.

La falta de actividad y los actos vandálicos de los que fue objeto provocó que el edificio se fuera deteriorando con el paso de los años, presentando en la actualidad numerosos daños y desperfectos en puertas, revestimientos, escaleras, cristalería, elementos de fontanería y servicios eléctricos, entre otros.

El edificio tiene dos plantas de altura y la parcela objeto de esta licitación tiene una extensión superficial de 4.890 metros cuadrados. Según consta en los Pliegos de Condiciones que han regido la presente licitación, el nuevo adjudicatario asumirá las obras de mantenimiento, reparación, restauración, reforma, revisión, adaptación y mejora técnica que sean necesarias en el inmueble para su puesta en uso, incluyendo todas las instalaciones y acometidas obligatorias y necesarias para su normal funcionamiento.

Construcción de 40 viviendas en Ronda de los Alunados

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otorgar la licencia de construcción, a la entidad Consorcio Inmoblogal SL, de un edificio de 40 viviendas, piscina y garaje para aparcamientos y trasteros que irá situado en una parcela situada en la Ronda de Los Alunados.

Esta autorización se produce apenas una semana después de la otorgada para una promoción de 58 viviendas que se ubicará en la calle Pizarro, es decir, “que en sólo unos días hemos dado luz verde a la edificación de casi 100 viviendas en Jerez, concretamente en entornos cercanos a la zona centro, reflejando, una vez más, que nuestra ciudad genera interés para las inversiones y reúne buenas condiciones para generar actividad económica y atraer a empresas de sectores productivos de gran dinamismo en la actualidad, como es el inmobiliario”.