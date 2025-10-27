Luz verde a las obras de la rehabilitación integral en cuatro edificios de Santo Tomás de Aquino

La junta de gobierno local ha concedido a la empresa Acciona licencia de obras de rehabilitación energética y de mejora de la accesibilidad en cuatro edificios de la barriada de Santo Tomás de Aquino. Estas actuaciones, que se iniciarán en breves fechas, son fruto de los acuerdos suscritos a finales de 2023 entre el Ayuntamiento, el Gobierno Central y la Junta de Andalucía relativos a los entornos residenciales de rehabilitación programada de las barriadas de Santo Tomás de Aquino e Icovesa. Se trata de mejoras destinadas a la ejecución de los programas de Ayuda de Rehabilitación Residencial y Vivienda del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiados por la Unión Europea-Next Generation.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que los edificios que se han beneficiado de estas subvenciones suman un total de 40 viviendas (10 en cada bloque) y son los ubicados en la avenida Blas Infante números 42, 46 y 54, y en la plaza Santo Tomás de Aquino 32. “La concesión de estas licencias permitirá que en breves fechas se puedan iniciar estas esperadas obras, que se enmarcan dentro de nuestro objetivo de contribuir a la renovación de barriadas históricas de Jerez, y posibilitarán que 40 familias puedan residir en entornos más accesibles y mejor acondicionados y adaptados a sus necesidades del día a día”.

Las actuaciones se van a llevar a cabo por parte de Acciona Energía, que opera como Agente Rehabilitador del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) Santo Tomás de Aquino. En líneas generales, "consisten en la rehabilitación integral de los citados edificios con el propósito de lograr la mejora del confort térmico y un mayor ahorro energético en beneficio de los vecinos. Ello se consigue mediante el incremento del aislamiento de las fachadas y de la dotación de instalaciones energéticamente eficientes en el edificio".

También se van renovar los sistemas individuales de producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) para obtener una mayor eficiencia de las instalaciones existentes en las viviendas. Asimismo, se prevé instalar en cada bloque un sistema de captación solar mediante placas fotovoltaicas al objeto de reducir la huella energética gracias a la producción de energía renovable. Además, la instalación general eléctrica del edificio será igualmente renovada con la instalación de una nueva centralización de contadores eléctricos en planta baja, y la de un cuadro eléctrico general de servicios generales.

Igualmente, los proyectos contemplan una sustancial mejora de la imagen externa de los bloques ya que, adicionalmente a la renovación energética, cada edificio dispondrá de una instalación de ascensor ubicada en el exterior del mismo, que facilitará la movilidad y el acceso de los vecinos a sus viviendas, sin bien, será necesaria una segunda fase de obras para que se cumplan por completo las condiciones de accesibilidad del edificio mediante este ascensor.

En relación a las actuaciones previstas en la barriada Icovesa, que están siendo gestionadas por la entidad Concovi como Agente Rehabilitador, la responsable municipal ha avanzado que esta semana se instalarán andamios como paso previo al inicio de las obras en varios edificios.