Madre Coraje busca voluntariado para sus tiendas solidarias en Jerez
Se necesita personal para cubrir tres horas en los locales de las calles Bodegas y Siervas de María y el C.C Carrefour Norte.
III galardondes Academia San Dionisio: "¡Qué bonito mi premio!"
La Fundación Madre Coraje hace un llamamiento a la ciudadanía de Jerez para sumarse a sus tiendas solidarias, ubicadas en Calle Bodegas 3, Calle Siervas de María 4 y el Centro Comercial Carrefour Norte.
Espacios donde cada prenda, libro o accesorio cobra una segunda vida y contribuye a generar un impacto positivo en el mundo.
Madre Coraje invita a personas de todas las edades a dedicar unas horas de su tiempo libre a esta iniciativa, que promueve reutilización, consumo responsable y economía circular, pilares de un modelo solidario que transforma residuos en oportunidades.
El voluntariado se puede realizar en horario de mañana o tarde, adaptándose a la disponibilidad de cada persona. No se requiere experiencia previa: solo ganas de ayudar, ilusión y compromiso. Entre las tareas se incluyen atender al público, clasificar donaciones o preparar productos para su venta, contribuyendo directamente al sostenimiento de los proyectos de Madre Coraje en España, Perú y Mozambique.
“Ser voluntario o voluntaria en Madre Coraje es una forma sencilla y gratificante de aportar tu granito de arena por un mundo más justo y sostenible. Cada gesto cuenta, y cada hora de tu tiempo puede generar un gran cambio”, destacan desde la Fundación.
Con esta campaña, Madre Coraje refuerza su red de voluntariado activa, consciente y solidaria, ofreciendo a la ciudadanía una manera valiosa y diferente de aprovechar su tiempo libre.
Las personas interesadas en formar parte del equipo de voluntariado pueden contactar con Madre Coraje a través de los teléfonos 956 339 264 y 620 487 291, o escribiendo a jerez@madrecoraje.org.
