Madre Coraje celebra su XXII Sorteo ‘Solidaridad en Escena’ y recauda 16.000 euros en el Día de la Infancia

Madre Coraje ha celebrado este jueves, Día de la Infancia, en el Hotel Bécquer de Sevilla, su XXII Sorteo ‘Solidaridad en Escena’. Se han sorteado 8 packs de premios (todos para dos personas) que incluyen noches de hotel, planes de ocio, relax, gastronómicos y culturales para disfrutar en Sevilla, Cádiz, Jerez, Málaga, Córdoba o Huelva. Esta iniciativa potencia la responsabilidad social del sector empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, además de implicar a particulares a sumarse adquiriendo papeletas.

El primer premio, que ha recaído en el número 5.697 adquirido por Bodegas Fundador (Jerez), consiste en planes para disfrutar en Málaga como una noche con desayuno en el Hotel Isabel Playamar, un circuito termal en Hammam Al Ándalus, un paseo en catamarán Mundo Marino por la bahía de Málaga y entradas para el Museo Carmen Thyssen.

El segundo premio, que ha recaído en el número 4.755, adquirido por Bodegas Williams & Humbert, incluye planes para disfrutar en Cádiz: Una noche con desayuno en el Hotel Cádiz Bahía Q Hotels, un circuito de spa y masaje balinés en Thai Riviera Spa y una experiencia gastronómica en restaurante On Egin.

El tercero, con el número 8.817, lo adquirió un particular en Puerto Real (Cádiz), y consiste en premios para realizar en Sevilla, entre los que se encuentran una noche con desayuno en el Hotel Silken Al-Andalus Palace Sevilla, un menú en Arrozante, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, un brunch enAnanás Coffee & Brunch, un circuito termal semiprivado guiado en Termas de Hispalis y entradas para representación en la Sala Cero.

El cuarto pack de premios, también para disfrutar en Sevilla, ha recaído en el número 0422 que adquirió un particular en Sevilla, y que se compone de una noche con desayuno y copa en La Terraza, en el Hotel Inglaterra, un menú en el Hotel Hilton Garden Inn Sevilla, una merienda en la terraza de Kivir Skyline, un circuito termal semiprivado guiado en Kumaras Spa y entradas para representación en la Sala Cero.

El quinto premio, para el número 8.607 lo ha ganado un particular en Puerto Real, e incluye, para disfrutar en Córdoba, una cena-parrillada en el Club Figueroa y entradas para la Mezquita por gentileza de Building Computers.

El pack de premios número 6, que se desarrolla en Jerez de la Frontera, ha recaído en el número 8.762 comprado por otro particular en Puerto Real, y está compuesto por una noche con desayuno en el Hotel NH Avenida Jerez, una visita a Bodegas Cayetano del Pino y Cía, un almuerzo o cena en Restaurante Hermanos Grimaldi y un circuito termal en Baños Árabes Hammam Andalusí.

El séptimo premio, también para disfrutar en Jerez, es para el número 8.352 que adquirieron también en Puerto Real. Este pack incluye una noche con desayuno en el Hotel Ibis, una visita con degustación en Bodegas González Byass, un almuerzo o cena en Restaurante La Carboná y un circuito termal en Baños Árabes Hammam Andalusí.

Y el premio número 8, con planes para Huelva, se lo llevó la Farmacia Laza García de Málaga con el número 9.760. Este premio incluye noche, circuito termal y menú degustación en el Hotel Convento Aracena.

Un gran número de empresas de Sevilla, Cádiz, Jerez, Málaga, Córdoba y Huelva, particulares y personas voluntarias de Madre Coraje se han sumado este año a esta iniciativa. Madre Coraje agradece un año más la colaboración de empresas y particulares que ha logrado recaudar 16.000 euros para apoyar las acciones solidarias, humanitarias y educativas que Madre Coraje desarrolla en España, Perú y Mozambique. Este año, haciéndolo coincidir con el Día de la Infancia, Madre Coraje destaca la importancia y necesidad de destinar estos fondos a proyectos que mejoran la vida de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, de sus familias y de sus comunidades.