Madre Coraje prepara unos talleres para analizar cómo los valores personales definen el futuro profesional

¿Te has preguntado alguna vez cómo tus valores personales definen tu futuro profesional? ¿Qué oportunidades te ofrecen? Madre Coraje ha creado los talleres 'Career Gardeners' donde reflexionar sobre valores, sostenibilidad y justicia social y cómo se conectan con tu vida y tu futuro profesional.

La iniciativa se desarrollará los días 5, 12 y 19 de noviembre en la Sala Paúl de, de 17:00 a 20:00 horas. Talleres destinados a jóvenes en los que vivirán dinámicas participativas y divertidas ,con actividades creativa y en grupo.

Un espacio de varios talleres donde reflexionar y definir como juventud qué es lo que les importa en su futuro (o presente) profesional.

Más información https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCjjZkgtalQt9UK_oGVTMisuOAPHtKEbN02aqPXQaNd2SsdQ/viewform?usp=send_form

El proyecto Career Gardeners pretende abordar directamente los retos a los que se enfrentan las y los jóvenes europeos a la hora de combinar sus aspiraciones profesionales con sus valores personales y sus objetivos de sostenibilidad medioambiental. Mediante el desarrollo de un conjunto de recursos que incluye un curso online, dinámicas y talleres, el proyecto ofrece herramientas prácticas para dinamizadoras y dinamizadores juveniles. Estas herramientas están diseñadas para ayudar a jóvenes a tomar decisiones informadas que se ajusten a sus creencias personales y a las exigencias del mercado laboral mundial.

La iniciativa es un esfuerzo de colaboración, basado en los conocimientos y experiencias de los socios del proyecto: Südwind (Austria), Open Education Centre (Bulgaria), Progettomondo (Italia), CZ-Art (Polonia), GRYD (Irlanda) y Madre Coraje. Este enfoque garantiza el desarrollo de materiales culturalmente sensibles y ampliamente aplicables. La participación directa de las y los jóvenes en el diseño del proyecto y en los procesos de retroalimentación garantiza que los resultados no sólo sean prácticos, sino que también respondan a las necesidades y expectativas del público destinatario. Además, el proyecto pretende fomentar una comunidad entre dinamizadoras/es juveniles de toda Europa, proporcionándoles los recursos necesarios para guiar eficazmente a sus jóvenes hacia carreras profesionales satisfactorias y sostenibles. Con ello, Career Gardeners espera contribuir al objetivo más amplio de integrar la sostenibilidad en la planificación profesional a un nivel fundamental, preparando a la próxima generación para los retos del futuro mercado laboral.