“La mala organización en Jerez perjudica una vez más a La Plata”

La asociación de vecinos de La Plata ha mostrado su indignación por lo ocurrido el pasado fin de semana en la barriada. En concreto, denuncian “la mala organización” realizada desde el Ayuntamiento de Jerez durante la celebración de un evento ecuestre en la Real Escuela. Una situación que “perjudica nuevamente a un barrio como el de La Plata”.

Desde la junta directiva detallan que con motivo de la celebración del Campeonato de Andalucía de Alta Escuela Española los días 14 y 15, “pusieron unos carteles en nuestro barrio prohibiendo los días 13, 14 y 15 el aparcamiento a los vecinos”.

Esta medida se llevó a cabo sin que desde la organización o desde el Ayuntamiento se pusieran en contacto con “la asociación de vecinos para informar sobre sus pretensiones ante un evento que afecta a nuestro barrio. ¡Sorprendente!”.

Asimismo, desde el colectivo vecinal explican que “la cartelería colocada en la calle Fernando de la Cuadra de nuestro barrio expresa el PROHIBIDO aparcar los días 13 viernes, 14 sábado y 15 domingo durante todo el día, sin explicar el motivo de dicha prohibición”. “Lo pusieron con tiempo el miércoles 11 por la mañana pero éramos totalmente desconocedores del motivo, por lo que dicha acción, levantó un gran revuelo, quejas y perjuicio en el barrio, en una fecha en la que la gente no trabajaba y no movía sus vehículos, día 11 y el festivo 12”.

Según la versión de la asociación vecinal, el viernes 13 “no hubo ningún movimiento del evento” pero igualmente “los vecinos no pudieron aparcar. La totalidad de la calle cerrada a cal y canto para el evento”.

El día 14 sábado, “de nuevo, no apareció ningún vehículo, ya que según un policía se cortaron las calles para que los camiones que traen los caballos pudieran estacionar para el evento”.

Sin embargo, llegó el domingo 15 “e igualmente no apareció ningún camión en la calle Fernando de la Cuadra. Este domingo no había exhibición de caballos solo entrega de premios a las 15 horas, y visitas al museo”.

Ante esta situación, desde la asociación de vecinos de La Plata lanzan varias preguntas al gobierno local: “¿Para qué cortan nuestra calle, sin ninguna consideración con los vecinos y perjudicando y fastidiando la convivencia tres días, para no hacer uso de ella y, sin embargo, calles aledañas a la Real Escuela, incluidos parking públicos como el de La Unión no fueron cortados?”. “Esta mala decisión estaba acompañada por la falta de aparcamientos en el barrio, por las obras de la calle Pizarro y por otros motivos habituales, como la cantidad de jerezanos que aparcan en nuestras calles para asistir a las celebraciones de la Coronación de la Virgen de la Estrella además de muchos otros eventos por el centro de la ciudad”, recalcan.

La denuncia la realiza la asociación, además, tras “el seguimiento de los hechos” realizado por la junta directiva alrededor del recinto de la Real Escuela. “Sólo han cortado para el mencionado Campeonato dos calles: calle Real Escuela (que es la lateral al recinto) y la nuestra, Fernando de la Cuadra, que está mucho más lejana, para según ellos para el transporte de los caballos”.

Pese a ello, como se aprecia en las fotos realizados por miembros vecinales “sólo había un camión no grande y vehículos con autorización (los menos)”. “Nuestra sorpresa es que por los alrededores y zonas cercanas al pabellón de la Real Escuela no se les ha afectado para nada ni se les ha cortado ninguna calle y sí a La Plata que está más lejana. Hablamos de calles como Divina Pastora, Duque de Abrantes, La Unión, avenida Los Marianistas, calles Parque Sandeman, Hijuela La Zorra (junto a la Escuela)… Ninguna de las calle reseñadas, las más cercanas, las utilizan para el evento pero sí La Plata que está más lejana”, lamentan. Añaden, además, que “para esos camiones que no existían y para los participantes al evento no han utilizado ni reservado el grandísimo aparcamiento público de La Unión”.

Ante esta situación, desde la asociación de vecinos de La Plata aclaran que “no nos oponemos a que se realicen eventos que sean beneficiosos para la cultura y economía de la ciudad. Pero el Ayuntamiento tiene que saber que los que vivimos todos los días en esta ciudad somos los vecinos que, al final, somos los que pagamos impuestos”. Por ello, “no nos podemos considerar ni sentir desfavorecidos por ideas absurdas y poco planificadas como la de cortar la calle más lejana del evento perjudicando a unos y permitiendo el aparcamiento en la zona más cercana al evento y favoreciendo a otros”. “Jerez puede cambiar, Jerez necesita cambiar, pero el cambio tiene que ser igual en todos los barrios”, avisan.

Por último, hacen hincapié a modo de resumen en que fue “vergonzosa la organización, discriminando y perjudicando siempre a los mismos” e insisten en “la falta de previsión institucional y desconsideración a los barrios humildes de nuestra bonita ciudad”. Además, aseguran que harán llegar dichas quejas al Ayuntamiento para evitar que vuelva a repetirse una situación así.