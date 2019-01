La manifestación en defensa del centro histórico será el 21 de febrero

El pasado 22 de noviembre cuando la manifestación, la tercera, en defensa del centro histórico convocada por la asociación de vecinos de estos barrios, tuvo que ser suspendida por falta de policías locales que acompañasen a la misma y regulasen el tráfico, los convocantes ya advirtieron que se trataba sólo de un aplazamiento.

Ahora se ha fijado ya una nueva fecha para esta marcha por el casco histórico, que será el próximo 21 de febrero. La salida se hará a las ocho de la tarde desde la plaza Belén y las reclamaciones en nada han variado. La asociación de vecinos del centro histórico argumenta que el patrimonio histórico-artístico presenta un estado "cuanto menos preocupante" y hace mención al expolio de palacios, conventos y edificios de interés; la ocupación; el maltrato del nomenclátor histórico o el mal uso de edificios de enorme interés histórico "como algunos ejemplos que hacen que la sociedad civil deba asumir y reclamar de una vez por todas la conservación y puesta en uso de ese ingente patrimonio".

Recuerda también que los habitantes de la zona intramuros apenas sobrepasan el 10% de la su capacidad residencial. Según resaltan desde la asociación, esta escasa ocupación repercute negativamente en la conservación, limpieza, movilidad y seguridad de sus vecinos y de las personas que visitan el centro histórico. "Parece increíble que, después de haberlo reclamado durante años y de que muchos dirigentes políticos hayan reconocido su urgencia, no se haya redactado un plan de repoblación realista y serio para el centro histórico. Es la solución global para un problema de enormes dimensiones y también global", insisten.

La asociación hace un llamamiento para que, como en las anteriores convocatorias, la marcha transcurra de forma silenciosa. "Queremos y admiramos nuestro entorno, nuestro patrimonio, y esa es la forma de mostrarle el mayor de nuestros respetos".

La asociación de vecinos afirma que la marcha no es "una actividad para que los políticos se exhiban"

También lanza un mensaje a todos los partidos políticos, más con la cercanía de las elecciones municipales y pide que de forma pública y antes de la manifestación dejen claro su compromiso por la repoblación del centro histórico y el plan de repoblación que reclaman los vecinos. "No es una actividad para que los políticos puedan exhibirse y hacerse fotos de cara a la galería. No tiene sentido que formaciones políticas que no expresen tal compromiso formen parte de esta marcha, ni siquiera a título personal", mantienen desde la asociación.

No obstante, los vecinos insisten en que la movilización no tiene carácter político ni va en contra del gobierno municipal actual. "Lo que se reclama es una actuación a partir del momento actual, nada más. Nadie debiera sentirse políticamente aludido por esta manifestación".

El derrumbe de un muro de la antigua Peugeot de Ronda Muleros, coincidiendo prácticamente con el inicio de la manifestación convocada el pasado día 22 de noviembre, impidió que los participantes que se habían reunido en la plaza Belén llegasen siquiera a salir. Según el presidente de la asociación, Alejandro González, le comunicaron que los agentes eran necesarios en Ronda Muleros y que no había efectivos para acompañar a la manifestación.

En esta ocasión, la asociación subraya que "la manifestación no se suspenderá en ningún caso, salvo diluvio universal o que razones de seguridad reales así lo aconsejen".

El recorrido de la marcha desde la plaza Belén será por Benavente Alto, Campanillas, Cabezas, Plaza del Mercado, Justicia, Palma, San Juan, Plaza Melgarejo, Orbaneja, Santa María de Gracia, Juana de Dios Lacoste (Carpintería Alta), Carmen, Sedería, Chapinería, Plaza de la Asunción y Ayuntamiento.

Nueva 'Ruta de la barbarie'

Como complemento a la manifestación, la historiadora Esperanza de los Ríos ofrecerá una nueva 'Ruta de la Barbarie' que, bajo el título 'Plaza Belén: de la bola a la realidad', partirá desde el auditorio de la plaza Belén el próximo 16 de febrero, sábado, a las 12 horas.

La asociación anuncia ya también una cuarta manifestación para otoño de este año, teniendo en cuenta que la del próximo 21 de febrero era la correspondiente a 2018.