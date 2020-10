Manifiesto de la Plataforma de afectados por las obras de Corredera-Esteve-Santa María-Cerrón

Soy un pequeño inversor, una pequeña empresa, autónoma o sociedad, pero arriesgo, creo empleo directo e indirecto, y soy tan importante o más que una grande.

Estoy en tus calles y plazas cada día, aportando vida y generando sinergias entre todas las empresas de la zona.

Soy tu vecino, soy tu cliente, soy tu amigo, soy tu ciudadano que cotiza, paga impuestos y genera recursos para que luego se puedan pagar los servicios públicos como la Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Seguridad, Limpieza, y para el pago de todos los gastos de las Administraciones públicas, incluidos los salarios de los políticos y asesores. “Soy un generador de riqueza”, así se llama, y estoy aquí. ¿ME VES?.

Durante las semanas de total confinamiento has podido comprobar lo que es tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad sin MI. Y cómo los que somos Servicios Básicos nos hemos multiplicado en horas y servicios para TI.

Si no lo has visto es que la ceguera, y no sólo la visual, sino la mental y la sentimental es de una gravedad extrema.

De todos y cada uno depende nuestro presente y nuestro futuro.

Cuando en las administraciones se toman decisiones donde prevalece el interés partidista o incluso el personal sobre los de la ciudad, ESO NOS PUEDE MATAR.

Cuando tenemos en manos de los juzgados decisiones que afectan a proyectos paralizados y que bloquean la accesibilidad y la movilidad, sin tener en cuenta los cientos de empresas y puestos de trabajo que están en juego (Dios mío, y ya sabemos lo lento que son los los procesos judiciales), ESO NOS PUEDE MATAR.

Cuando se le sigue dando más importancia a inversores extranjeros o de fuera, que sí, por supuesto que son inversiones importantes y bienvenidas, pero no más que las nuestras, ese inversor viene hoy y se va mañana (no es la primera vez que ocurre). No tienen arraigo social, cultural, familiar, no pelean por la ciudad. ¿Es bueno que estén? Sí. ¿Es bueno que vengan nuevas inversiones? Sí, por supuesto... Pero mírame a MÍ TAMBIÉN, valórame y dame más importancia. YO soy la base que forma el tejido empresarial y social. YO soy parte que aporta y suma el verdadero atractivo y los valores diferenciadores de la ciudad.

SI YO NO ESTOY, ESE INVERSOR DE FUERA NO VIENE.

Cuando compras, tú decisión es más importante de lo que crees. Has cambiado la forma y los hábitos de compra. NOSOTROS también hemos cambiado, hemos avanzado, estamos aquí física y virtualmente, estamos en Redes Sociales, estamos en Comercio On Line, te lo llevamos a casa, te servimos a domicilio. MÍRAME, ESTOY AQUÍ.

Soy competitivo en precios, en calidad y servicio. Tengo una oferta de productos, servicios y una oferta hostelera de primer nivel. Y no tengo nada que envidiar a otras zonas comerciales. Los de fuera nos lo dicen. Tú, que nos tienes al lado, TIENES QUE VERLO TAMBIÉN.

Si tienes que comprar por ordenador, tablet, teléfono o lo que sea más cómodo para ti, BÚSCAME... ESTOY AQUÍ., cerca de ti, junto a ti y dando vida y riqueza a tu ciudad, a nuestra ciudad. Podemos dar el SERVICIO en tienda física, en los bares y restaurantes de forma presencial, o en tienda ON LINE, servicio a domicilio... TÚ DECIDES, pero por favor, no se te olvide que TÚ también eres parte de la vida de tu calle, de tu barrio, de tu ciudad.

YO ESTOY AQUÍ.

TÚ, ÉL, ELLA, YO.... TODOS SOMOS LA VIDA DE JEREZ.