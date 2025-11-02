Participantes en la primera edición de la marcha del Camino Ceretano por la Ví Augusta.

Más de 150 personas participaron este sábado en una etapa del Camino de Santiago conocida como Camino Ceretano por la Vía Augusta, que une Jerez de la Frontera con Mesas de Asta (Asta Regia). La marcha ha sido organizada por la comunidad marianista del Colegio El Pilar de Jerez, con el impulso del párroco padre Ignacio Sánchez Galán y de Manuel Antonio García Paz.

La actividad, desarrollada en un ambiente festivo y familiar, recorrió un tramo de singular belleza entre viñas y marismas, con el propósito de reivindicar y dar visibilidad al Camino Ceretano, una ruta histórica que discurre por el trazado de la antigua Vía Augusta y que forma parte del patrimonio cultural y espiritual del entorno jerezano.

Marcha del Camino Ceretano por la Vía Augusta entre Jerez y Mesas de Asta.

El Camino Ceretano fue impulsado en los últimos años por la Asociación Jacobea de Jerez 'Sharish' junto con la Plataforma por Asta Regia, entidades que promueven el reconocimiento del recorrido como vía de peregrinación y de interés patrimonial, al pasar por lugares emblemáticos como el yacimiento arqueológico de Asta Regia, antigua ciudad romana situada en Mesas de Asta.

La jornada contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Jerez. En el inicio de la caminata, los participantes fueron acompañados y animados por los miembros de la corporación municipal Yéssica Quintero y Tomás Sampalo. A su llegada a Mesas de Asta, los caminantes fueron recibidos por la delegada de Alcaldía, Rosa María Pedraza, quien agradeció la iniciativa y destacó la importancia de promover actividades que fortalezcan el vínculo entre el patrimonio local y la ciudadanía.

Marcha del Camino Ceretano por la Vía Augusta entre Jerez y Mesas de Asta.

El recorrido finalizó con una convivencia en los jardines del Cortijo El Cotito, en Mesas de Asta, donde los asistentes compartieron un almuerzo y celebraron el éxito de esta primera marcha. Tanto los organizadores como los asistentes destacaron el excelente ambiente vivido durante toda la jornada y la magnífica acogida de esta primera marcha.

El padre Ignacio Sánchez Galán, impulsor de la actividad, expresó su gratitud por “la magnífica respuesta de los participantes y el apoyo de las instituciones”, subrayando que “este camino es una oportunidad para caminar juntos por la historia, la fe y la belleza de nuestra tierra”

Por su parte, Manuel Antonio García Paz agradeció “la ilusión y el compromiso de todas las personas que se han sumado a esta experiencia”, y expresó su deseo de que “esta marcha sea la primera de muchas, para seguir caminando juntos por nuestra tierra y nuestra historia”.

Con esta iniciativa, el Colegio El Pilar y la comunidad marianista de Jerez reafirman su compromiso con la educación en valores, el respeto por el entorno natural y la difusión del patrimonio histórico local.