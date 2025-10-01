María José Gutiérrez presenta en Jerez 'La huella de lo natural'

Este jueves, 2 de octubre, la artista plástica María José Gutiérrez inaugurará en Espacio Abierto Jerez su nueva exposición titulada 'La huella de lo natural'. La muestra reúne obras en pequeño y mediano formato donde las piedras y los elementos inertes cobran vida a través de un detallismo minucioso y una mirada íntima hacia la naturaleza.

En esta propuesta, Gutiérrez combina el óleo sobre lienzo y el acrílico sobre papel, técnicas que domina con sensibilidad para plasmar texturas, matices y huellas que trascienden lo cotidiano. Cada pieza refleja su profundo interés por la observación y por la belleza silenciosa de lo natural.

El horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Trayectoria de la artista

Graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en 1981, María José Gutiérrez inició su carrera como profesora de Dibujo Lineal y Artístico durante ocho años en la Academia Alexandre. En 1983 obtuvo un premio Accésit por su Cartel de la Feria del Caballo. En 1999 asistió al IV Curso Internacional de Pintura impartido por el reconocido maestro Antonio López, experiencia que consolidó su compromiso con la pintura realista. Durante más de dos décadas ejerció como profesora de Manualidades en un centro social gestionado por la Junta de Andalucía en la calle Corredera (Jerez), donde impartió clases de óleo a un nutrido grupo de mujeres, contribuyendo al fomento y difusión del arte en la comunidad.

Con 'La huella de lo natural', María José Gutiérrez invita al público a detenerse, mirar con calma y descubrir en lo inerte la fuerza evocadora de la naturaleza.