El máster de flamenco se acerca a las peñas con la firma de un convenio

La recién renovada Plaza Belén, donde tiene su sede la Peña Flamenca Buena Gente, fue ayer escenario de la firma del protocolo general de actuación y un convenio específico en relación con la puesta en marcha a partir del próximo curso 2018/19 del máster interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco.

El principal objetivo de este acuerdo es acercar al tejido asociativo del flamenco, en este caso las peñas, a dicho máster tratando así de crear una interrelación entre ambas entidades, la universidad y las peñas.

La UCA trabaja ya en la creación de un título propio pensado en las personas no licenciadas

Al acto acudieron el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, el presidente de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía, Francisco Viedma, además de la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Laura Álvarez y el presidente de la Buena Gente, Nicolás Sosa.

González Mazo destacó en todo momento "la fluidez existente con el Ayuntamiento" para la puesta en marcha del máster, un máster que "no ha sido sencillo que se hiciera desde la UCA", pero que "no se podía hacer en otro sitio que no fuera Jerez, eso era incuestionable".

El máximo responsable de la Universidad de Cádiz incidió en la necesidad de abrirse a la ciudad y por encima de todo advirtió que "la universidad viene a transferir conocimiento y a aprender". En este sentido, reconoció que uno de los retos del máster es "consolidar la raíz y el estudio del flamenco con un título oficial".

En su intervención, el rector habló además de las consecuencias académicas que conllevará este máster, asegurando que "en año y medio tendremos 70 trabajos fin de máster, que posteriormente pueden acabar en tesis doctorales sobre el flamenco", un campo éste, históricamente carente de la investigación y el estudio riguroso en muchos aspectos.

Por último, González Mazo aseguró que ya se trabaja en la incorporación "de profesionales del flamenco, queremos traducir todo lo que saben en reuniones previas", e insistió en que "la idea es que este máster no sea elitista", por ello, desde la UCA se está trabajando paralelamente en un "título propio para todas aquellas personas que no tengan estudios universitarios de grado y que también quieran acceder a él".

Finalmente, en cuanto al convenio firmado, el rector destacó que se materializa dos partes "esenciales para el máster: la ciudad y el tejido social del flamenco". Por ello, los ámbitos de colaboración entre sendas partes serán la inclusión de dicho tejido asociativo del flamenco entre las materias del máster y su participación en el mismo, la realización de prácticas externas del alumnado del posgrado en las peñas flamencas andaluzas, la colaboración para que los estudiantes puedan centrar sus trabajos fin de máster en el universo de las peñas flamencas: historia, patrimonio, actividades, etc. Del mismo modo, se facilitará el acceso del alumnado a los espacios y recursos documentales de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.

Precisamente, el presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Francisco Viedma, expuso públicamente su "satisfacción" y felicitó a la UCA y a su rector por su sensibilidad. Del mismo modo, elogió el papel de Francisco Perujo, "por su respeto a este mundo, no se ha olvidado de las peñas ni de los artistas".

Asimimo, recordó con cierta nostalgia "aquellos primeros seminarios que se hacían en las universidades de manera no reglada", y dejó claro que "vais a poder contar con las peñas para lo que sea necesario". Para él, el flamenco tiene "una base que son los artistas y las peñas, somos una ONG que nos estamos dedicando a trabajar por el flamenco. Ahora hemos dado el salto a la formación reglada como título oficial".

Laura Álvarez, teniente de alcaldesa de Educación y Deportes, también agradeció el compromiso de la UCA, señalando que con este nuevo máster "el flamenco se haga aún más presente en la vida diaria de la ciudad. Una apuesta importante sin ignorar las peñas y la parte social del flamenco".