Un matrimonio se encuentra 700 euros en la calle y lo entrega a la Policía

Marco Antonio Hading-Chalamet, natural de Rota pero residente en Jerez desde hace años, salió a pasear con su esposa en la mañana del 30 de julio como hace habitualmente. Cuando pasaba a la altura de la Delegación de Hacienda, en la plaza de Las Marinas, vio que había en el suelo de la acera un billete que parecía ser de 500 euros. Al cerciorarse, comprobó que había, además, otro de 200 euros.

Al ver que no eran falsos, en lugar de quedárselos, optó por depositarlos en la Jefatura de la Policía Local. Decidió ir a la Policía y no preguntar en Hacienda porque “cualquiera allí podría haber dicho que es suyo”. Días después, este dinero ha podido ser entregado a Najim Helloumi, la persona que lo perdió.

Esta historia de generosidad y civismo ha sido dada a conocer este sábado por el Ayuntamiento donde explica lo ocurrido con este dinero. La historia comienza cuando Najim Helloum, que lleva varios años viviendo en Jerez, vendió uno de los dos coches que tenía. “Con esto de la crisis, tengo menos faena y me hacía falta el dinero”, explica.

3.000 euros fue el precio pactado con un vecino de Algeciras. El 29 de julio cerraron la transacción y ese día regresó a Jerez con el dinero. La cuantía la portaba en billetes tanto de 50 como de 20 euros, aunque también contaba con un billete de 500 y otro de 200. Najim fue a su banco a ingresarlo, pero el cajero automático no le aceptó ni el billete de 500 ni el de 200. Ante esto, decidió guardarlos y acudir al día siguiente a la sucursal para ingresarlo por la caja.

Al día siguiente, antes de ir al banco, decidió pasar por la Delegación de Hacienda para realizar los trámites. A su término, acudió a la sucursal donde comprobó que no llevaba los 700 euros encima, a pesar de que tenía la certeza de que había salido de casa con los billetes. Regresó a Hacienda, pero el vigilante de estas dependencias le dijo que no los había visto ni nadie había comentado que se lo hubiera encontrado.

Aunque había perdido la esperanza de recuperarlo, Najim acudió la jornada siguiente a la Delegación de Hacienda a preguntar de nuevo. Pero, nada más llegar, el vigilante le conminó a que fuera a la Policía Local ya que otro ciudadano había encontrado el dinero.

Una vez en dependencias policiales, le confirmaron que los billetes habían sido depositados en la Jefatura. Sin embargo, no se le podía entregar por el momento ya que había que verificar que era suyo. El intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales, explica que, en este tipo de caso, esto suele ser “lo más complicado”. “No es fácil demostrar que un dinero perdido es de alguien que lo reclama”, sentencia.

Pero en este caso fue decisiva la declaración del vigilante de la Delegación de Hacienda, que ratificó lo sucedido, algo que se sumó a lo apuntado por Marco Antonio Hading-Chalamet cuando entregó el dinero. Tras los trámites administrativos y las investigaciones policiales correspondientes, se fijó un día para la entrega del dinero, para lo que se citaron a ambos protagonistas de esta historia.

En el encuentro, en el que estuvo también presente el delegado de Seguridad, Rubén Pérez, se procedió a la devolución del dinero. El edil destacó el testimonio del vigilante ya que, sin él, “esta entrega no hubiera sido posible”.

Por su parte, Marco Antonio Hading-Chalamet, aseguró que no se hubiese podido quedarse tranquilo con ese dinero. “Dormir bien es muy importante”, concluye. En cambio, Najim Helloumi no opina lo mismo pues considera que muchos hubieran reaccionado de otra manera con el dinero, de ahí que se sienta afortunado por lo ocurrido. “Era mucho dinero para mí y me hacía falta”, señala.