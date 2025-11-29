Medio Ambiente sustituirá los árboles secos y deteriorados de la calle Santo Domingo por especies más adecuadas al entorno

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez procederá a la sustitución del arbolado existente en la calle Santo Domingo por ejemplares de otras especies más adecuadas al entorno y garantizando que la zona mantendrá el arbolado mejorando esta céntrica zona de Jerez.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que "se ha informado previamente a las asociaciones de ecologistas de la ciudad de la necesidad de sustituir el arbolado existente en la calle Santo Domingo debido al estado de deterioro generalizado que sufren los ejemplares que están actualmente plantados en la zona y que suponen también un riesgo para los peatones y los vehículos que circulan por esta calle".

Espinar ha dejado muy claro que "en ningún caso se trata de quitar los árboles de la zona sino de sustituirlos por otros más adecuados al entorno con lo que garantizamos también mejorar el arbolado en el futuro" y ha añadido que "desde el Gobierno somos muy conscientes de que los árboles suponen un rico patrimonio de la ciudad, que tenemos que respetar y cuidar por lo que también estamos desarrollando campañas de concienciación especialmente con los centros educativos con el objetivo de hacer de Jerez un sitio mejor para vivir”.

El teniente de alcaldesa ha señalado igualmente que, "en algunas ocasiones como es este caso no podemos salvar estos árboles debido a su situación, pero desde Medio Ambiente los sustituimos por otros, en ningún caso dejamos la zona sin arbolado. Es una política que realizamos desde que llegamos al gobierno y que vamos a seguir manteniendo. En determinadas épocas del año hay que esperar porque no es el mejor momento para plantar nuevos ejemplares, pero la ciudadanía puede tener la seguridad de que en cuanto llegue el momento de la plantación los árboles se van a reponer".

Esta actuación del área de Medio Ambiente se enmarca en las obras de reurbanización del acerado del primer tramo de la calle Santo Domingo, entre la plaza del Caballo y José Cádiz Salvatierra que acometerá Urbanismo a partir del próximo lunes, 1 de diciembre.

Los ejemplares que van a ser sustituidos, de la especie Acacia del Japón, están maduros y se encuentran en su etapa de senectud. Presentan numerosos defectos como ramas secas o con riesgo de desprendimiento; oquedades y cavidades internas en troncos y ramas principales y numerosos árboles están secos, semisecos y con escaso vigor.

Las obras de reurbanización contemplan el destoconado de los ejemplares talados y la apertura de nuevos alcorques en todo el tramo de la obra en los que el Servicio de Medio Ambiente tiene programado realizar la plantación de nuevos ejemplares en la próxima campaña de plantación. Serán árboles de diferentes especies de hoja caduca que se adecúen al entorno para cumplir correctamente con sus funciones.