Mejoras en movilidad y jardines en la barriada Pío XII de Jerez

La tenencia de alcaldía de Servicios Públicos, en la que se enmarca el Servicio de Movilidad que dirige Jaime Espinar, ha actuado en la mejora de la movilidad en la céntrica barriada Pío XII, de manera que ha atendido las peticiones vecinales de encontrar fórmulas para impedir el estacionamiento indebido de vehículos sobre los acerados.

De esta manera, el Servicio de Movilidad ha instalado pivotes en distintas calles de Pío XII de manera que los vehículos no pueden aprovechar los ‘rebajes’ de acerado para acceder a los acerados y, de esta manera, estacionar de manera indebida sus vehículos. Igualmente, se está estudiando desde el citado servicio municipal y tras la petición realizada por los vecinos a Jaime Espinar la reordenación del sentido de circulación del entorno de la calle Diego Gómez Salido. Asimismo, Movilidad ha realizado el repintado de las señales de tráfico del pavimento y ha sustituido por otras nuevas y actualizadas distintas señales de tráfico verticales.

En cuanto a labores de Medio Ambiente, se ha realizado la poda integral del parque ubicado en la plaza Amargura, con el pertinente adecentamiento de los parterres y jardines por parte de la concesionaria en coordinación con los técnicos de la Delegación.

Jaime Espinar ha remarcado que “seguimos trabajando por los barrios de Jerez, queda trabajo lógicamente por hacer, pero estamos trabajando sin pausa y de acuerdo a las prioridades que nos marcan los vecinos y en las que podemos establecer unas actuaciones programadas y en consenso con sus necesidades. En este caso, en Pío XII hemos actuado en las cuestiones de Movilidad que nos han planteado, es una zona céntrica en la que aparcan muchas personas que vienen al centro y que lo hacen de manera indebida sobre las aceras, con el deterioro que supone para los acerados y la falta de espacio para los peatones. Hemos encontrado la fórmula para prevenir esta práctica con estos pivotes y también hemos acometido la poda integral y adecentamiento de la plaza Amargura, en atención a sus demandas”.