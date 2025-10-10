El Mercado Federico Mayo de Jerez estrena puesto de congelados

El Mercado Federico Mayo de Jerez de la Frontera ya cuenta con un nuevo puesto de congelados que se suma a los otros nueve establecimientos que ya estaban activos desde su reapertura a finales del pasado mes de septiembre.

El nuevo negocio en el Mercado Federico Mayo se ha adjudicado esta semana y tendrá un uso de congelados, con lo que ya son diez los establecimientos abiertos en este espacio, que fue reinaugurado recientemente por la alcaldesa, María José García-Pelayo, tras haber permanecido ocho años cerrado por inactividad, y ser objeto de una intervención de remodelación para su puesta a punto.

La delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, ha felicitado y entregado las llaves del nuevo puesto a la nueva adjudicataria, Manuela Moreno, y le ha deseado suerte, al igual que ya se hiciera con el resto de titulares que estuvieron presentes en la reapertura de estas instalaciones.

Tal y como ha señalado Nela García “la titular del puesto de congelados del Mercado de Federico Mayo ya tiene sus llaves y, por tanto, ya son diez las personas que defienden y comparten un proyecto empresarial en estas instalaciones, y en suma, un proyecto de vida que todos ellos afrontan con optimismo e ilusión”.

Asimismo, la delegada municipal ha subrayado el espíritu entusiasta de personas como Manuela, cuya historia “es otro ejemplo de más de emprendimiento femenino de esfuerzo y valentía, y que, con tres niños pequeños, y tras años de trabajo en una farmacia hospitalaria, ha decidido dar un giro radical a su vida personal y laboral para poder estar más cerca de los suyos y compaginar la vida laboral y familiar”.

En palabras de la delegada de Comercio y Consumo, “personas como Manuela - y como tantos y otros jerezanos y jerezanas que afrontan situaciones de cambio en sus trayectorias profesionales - son un ejemplo a seguir, nos llenan de orgullo y nos animan, como Gobierno, a seguir trabajando en facilitar las condiciones adecuadas para que se generen nuevas oportunidades de empleo en la ciudad”.

Los puestos que en la actualidad están libres en este equipamiento son dos y están dedicados a carnicería y herboristería-parafarmacia.

En este sentido, toda aquella persona que esté interesada en obtener información sobre estos espacios comerciales puede contactar con el Departamento de Comercio y Consumo en los siguientes teléfonos: 956149535 y 956140005 o bien a través del email cyc.comercio@aytojerez.es, donde podrán recibir asesoramiento y apoyo en los procedimientos necesarios.