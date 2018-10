"Seis meses le quedan a Sánchez para cumplir sus promesas"

El portavoz municipal de Ciudadanos, Carlos Pérez, advirtió a la alcaldesa, Mamen Sánchez, que "le quedan seis meses para cumplir con las promesas que ha venido haciendo durante todo este tiempo antes de que se celebren las elecciones municipales". En una comparencia, el edil indicó: "A los jerezanos no les gusta que se les engañe; y a estas alturas de la legislatura debería mirar más por los intereses de la ciudadanía que de los propios suyos".

Durante su intervención, Pérez hizo mención al decálogo para el empleo que anunció en 2015 "y que no ha servido para nada, porque nada de ha hecho". Entre ellos, el edil se refirió al plan director del centro histórico "que se anunció a bombo y platillo en octubre de 2015 y del que nada se sabe". "Desde Ciudadanos queremos que deje de generar incertidumbre, y que más allá de actuaciones aisladas queremos un plan definitivo que actúe en el medio y largo plazo en el centro de Jerez", comentó.

"La alcaldesa debería mirar más por el interés de Jerez que por el suyo"

Otro punto que trató fue el plan de movilidad "que, más allá de actuaciones puntuales, como ha sido la compra indiscriminada de varios autobuses de 12 metros, hacen falta medidas complementarias para tener líneas de autobuses más eficientes y eficaces". Para Ciudadanos "en la fecha en la que estamos el gobierno local no puede vender ahora que están estudiando algunas cosas para hacer una plan más adaptado" e insistió en "que el plan debe ser adaptado a los ciudadanos y a sus necesidades, y no a su partido o a las elecciones".

Pérez reiteró que uno de los pilares fundamentales es llevar a cabo un plan de choque para reducir los tiempos en la concesión de licencias "porque continuamos con el mismo problema y no toleramos que la alcaldesa ponga como excusa de la tardanza que el problema es el recibimiento de las cosas". El líder de la formación recordó que "la tardanza es exclusivamente responsabilidad del gobierno y no de los emprendedores".

Respecto al periodo medio de pago medio proveedores, criticó que el de Jerez sea "el cuarto Ayuntamiento de España que más tarda en pagar". "Y ahora nos dicen los socialistas que se comprometen a reducir el periodo a 219 días antes de que se acabe la legislatura y desde Ciudadanos les avisamos que estaremos muy pendiente de que se cumpla", agregó.

Carlos Pérez señaló durante su intervención que "todo esto ocurre por trabajar en la retórica y no en la política, han ido haciendo muchas promesas por el camino y lo que queremos, tanto nosotros como los jerezanos, es que las cumpla". El edil quiso hacer referencia a algunas de estas promesas incumplidas, como la tan anunciada fábrica de zapatos, "cuando se prometen cosas debe tener la certeza de que se va a poder cumplir y, si no, no diga nada". También expuso la cuestión de las marquesinas en blanco "que ofrecen una mala imagen para la ciudad y demuestran que es un indicativo de un gobierno en blanco".

Para concluir, Pérez exigió: "Los ciudadanos quieren soluciones y no promesas porque, por encima de la guerra de cifras entre PP y PSOE para saber quién lo ha hecho peor y quién ha dejado más facturas en el cajón, están los problemas reales de los ciudadanos".