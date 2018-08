La barrera de los ocho millones de pernoctaciones está al alcanceUno de cada cuatro clientes de los hoteles procede de Alemania

Los hoteles de la provincia están ante un momento que se podría considerar histórico: superar por primera vez en la historia del sector los ocho millones de pernoctaciones.

La provincia ha ganado más de 3,5 millones de pernoctaciones en las últimas dos décadas. En 1999 las personas que pasaban la noche en los hoteles provinciales eran poco más de 4,1 millones. En 2017 dicha cifra rozó los 7,7 millones. La diferencia, como se ve, es abismal. Estos datos dan buena idea del potencial que ha adquirido la provincia desde finales del pasado siglo XX hasta finales de la segunda década del XXI.

La progresión del número de pernoctaciones ha sido constante, a excepción de los años de la crisis, en los que los resultados crecientes pararon en seco y empezaron a descender. Así, desde los 4,12 millones de noches de hotel vendidas de 1999 se subió de forma progresiva hasta los 7,15 millones de 2007. Es de recordar que aquella fue la 'loca primera década' del siglo en curso, los años en los que el gasto se disparó en los hogares españoles. La factura hubo que pagarla, y duramente, en los años siguientes.

Esos 7,15 millones de noches de hotel vendidas en 2007 no se superarían hasta nueve años más tarde, en 2016, cuando el ejercicio cerró con 7,29 millones de clientes atendidos en los establecimientos hosteleros de la provincia.

En esos nueve años de caídas y leves recuperaciones se alcanzaron los puntos más bajos de ventas. Fue en 2010 y 2012, con 6,29 y 6,17 millones de pernoctaciones respectivamente. En dicho periodo el sector perdió prácticamente un millón de noches, es decir, que retrocedió a niveles previos a 2005. Se perdieron los resultados cosechados en siete años.

Sobre la procedencia de las personas que se alojan en los hoteles provinciales hay datos curiosos. Por ejemplo: en 2009 los españoles y extranjeros que utilizaban los servicios de los hoteles iban casi a la par en lo que a cifras se refiere. No en vano esos 4,12 millones (de 1999) ya reseñados se subdividían entre 2,16 millones de españoles y 1,86 millones de súbditos extranjeros.

Justo antes de la crisis, en 2007, con sus flamantes 7,15 millones de plazas vendidas, el reparto era sustancialmente distinto, pues quienes hacían uso de estos servicios eran 4,47 millones de españoles y 2,6 millones de extranjeros.

El número de foráneos siguió cayendo durante tres ejercicios aunque de forma leve, estableciéndose en un mínimo de 2,4 millones hasta 2010, momento en el que la crisis económica se superó en Europa mientras en España seguía golpeando con gran dureza.

De los señalados 4,47 millones de turistas españoles alojados en los hoteles provinciales en 2007 se pasó a un mínimo de 3,50 millones en 2012. Este dato deja bien a las claras que gran parte de la caída de negocio en el sector a nivel provincial se debió a la baja afluencia de turistas nacionales. Quiérase o no, la base del turismo provincial está en España, aunque en los últimos años hayan cobrado especial fuerza los viajeros procedentes de destinos centroeuropeos.

Esos 3,5 millones de españoles (2012) alojados en la provincia al año ya han sido afortunadamente superados. No en vano, el año pasado cerró con 4.120.792 plazas vendidas, pero cabe destacar que con un leve repunte respecto a 2016, que tuvo 4.080.842. Se ganaron 39.950.

Fue hace apenas dos años cuando el hito marcado en 2007 se superó. Y es que 2016 fue un ejercicio que cerró con 7,29 millones de plazas vendidas. Nueve años tardó la industria turística provincial en superar el récord pero con una diferencia enorme: los datos de 2007 se consiguieron en el entorno de una burbuja inmobiliaria y un gasto desmesurado mientras que los datos de 2016 se han alcanzado de forma sostenida. Es decir, con una base sólida. No en vano, el último ejercicio cerrado (el de 2017) vino a suponer otro incremento al llegarse a los 7,67 millones. En esta ocasión gran parte del empuje vino del turismo extranjero (más de un cuarto de millón de clientes en un año).

Los hoteles provinciales tienen al alcance de la mano superar los 8 millones de pernoctaciones en este 2018, o al menos quedarse muy cerca. Sería el primer año en que se consiguiera, pero la marcha del verano (el gran atractivo de la zona) no está siendo la mejor. Los sucesivos temporales de poniente, así como que las temperaturas en el interior de España no han sido altas de forma sostenida, han provocado que esos turistas nacionales que se erigen en los principales clientes de la provincia no hayan recalado como en anteriores temporadas veraniegas.

Pese a todo ello, es reseñable que los constantes esfuerzos de la industria turística por desestacionalizar el turismo (que la provincia no sea un exclusivamente un sinónimo de sol y playa) han dado sus frutos. Si finalmente se alcanza el nuevo récord se deberá, en gran parte, al trabajo desarrollado en dicha desestacionalización.

Los extranjeros que se alojan en los establecimientos hoteleros de la provincia proceden, en su mayor parte, de países de la Unión de Europea. Así lo demuestran las últimas encuestas de ocupación hotelera que señalan que de los 3,5 millones de extranjeros que recalaron el año pasado en la zona tan sólo unos 400.000 proceden de países extracomunitarios. La proporción es clara: siete a uno ganan los europeos comunitarios.

Dentro de la UE, y en la actualidad, el principal cliente de la provincia es Alemania, que aporta anualmente del orden de 1,75 millones de visitantes, seguido de Reino Unido, con 320.000, Francia, 150.000, para cerrar con Bélgica, Italia y los Países Bajos, en el entorno de los 100.000.

Las numerosas conexiones existentes entre el aeropuerto de Jerez y Alemania es una de las bases que sostienen que este nicho de mercado siga creciendo, así como la gran oferta hotelera que existe en Chiclana (especialmente en Novo Sancti Petri), que es uno de los destinos preferidos de estos turistas.

En cifras, se puede destacar que el 53% de los turistas extranjeros que recalan en la zona son alemanes. Es decir, uno de cada dos. Si se añaden los españoles al cálculo, el resultado es que uno de cada cuatro clientes de los hoteles procede de Alemania.

Éste, como se ha señalado, es el reparto actual en lo que al país de procedencia del turista se refiere. Si se echa la vista atrás dos décadas se comprueba que el turismo alemán ya mandaba en Cádiz en 1999, aunque no tanto como ahora. Ya por entonces los alemanes constituían la mitad de los extranjeros que visitaban la provincia, con 968.793 registrados. Reino Unido seguía ya por entonces en segundo lugar, con 235.000 y Francia, en tercer lugar, con 135.000. Sobre el país galo es muy reseñable el notabilísimo incremento que experimentó en 2005, cuando se acercó a la segunda posición con 262.000 clientes en los hoteles provinciales frente a los 289.000 del Reino Unido. Pero fue un espejismo pues cinco años más tarde, en 2010 su cifra había caído a 118.000. En la actualidad, los británicos doblan a los franceses, pero ambos siguen a una enorme distancia de los alemanes.