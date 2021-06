La ex concejal socialista Miriam Alconchel denuncia un caso de acoso

La ex delegada municipal Miriam Alconchel ha denunciado públicamente, a través de las redes sociales, un caso de acoso que le ha llevado a iniciar acciones judiciales. Según publicó en su página de Facebook, “tengo miedo. Una persona nos está amenazando y persiguiendo. Tengo miedo de que nos haga algo. Ya nos ha hecho cosas, amenazas, coacciones, tiene aterrorizada a mi hija, me persigue en la estación de Jerez. Nos insulta en redes. Nos persigue jurídica, personal y socialmente. Nos demanda, y no se avergüenza de decir que no somos insolventes, que nos puede sacar dinero. Hay demandas y las que caerán. Pero tengo miedo, porque hay daños irreparables. Quiero andar sola por la calle sin miedo. Quiero no tener que mirar hacia detrás cuando escucho pasos. Quiero ir con mi hija sola riéndome sin miedo. Tengo pánico! Ha ido a mi casa tras amenazar a mi familia telefónicamente. Nos va injuriando. No podemos más!!!”.

Este medio ha podido saber que los hechos, en vía de ser denunciados, están relacionados con una persona cercana al PSOE. Miriam Alconchel, abogada, ha iniciado las acciones legales oportunas.

El presunto acosador, que responde a las iniciales M. A., es una persona del ámbito del PSOE. Los hechos, obviamente, han causado preocupación en el ámbito local. Se desconoce si el presunto acoso se debe a la condición de ex política de la víctima o a su condición de abogada en ejercicio, condición que compagina con la de administradora de fincas una vez que dejó la política municipal.