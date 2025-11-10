La misa por Rafael de Paula será este martes 11 de noviembre en Santiago
La familia ha informado que será a partir de las 19.30 en el templo parroquial
La despedida de las Esclavas de Santísimo Sacramento de Jerez, en imágenes
La misa exequial por el jerezano Rafael de Paula tendrá lugar este martes 11 de noviembre, según han informado los familiares del torero a este diario. Será concretamente a partir de las 19.30 horas en la Iglesia de Santiago, el mismo templo parroquial que acogió el funeral el pasado miércoles.
La familia ha querido informar de esta cita ante las llamadas recibidas por un número importante de amigos y compañeros que no pudieron acudir el citado miércoles al funeral.
Hay que recordar que Rafael de Paula falleció el pasado domingo 2 de noviembre a los 85 años de edad.
