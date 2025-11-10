Modificaciones en el presupuesto para pagar resoluciones judiciales y requerimientos extrajudiciales en Jerez

El pleno municipal ha aprobado este lunes dos modificaciones de crédito en el presupuesto municipal de 2025. Por un lado, se propone el inicio del expediente de la modificación de crédito T075/2025, mediante suplementos de crédito y por un importe total de 457.047,78 euros, "destinados a la atención de gastos de obligado cumplimiento y pago, no previstos en el Presupuesto municipal vigente para 2025. Los gastos a financiar corresponden a obligaciones derivadas de resoluciones judiciales y liquidaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

En segundo lugar, se ha aprobado la modificación de crédito número T076/2025 por importe de 5.315.168,80 euros, que se dividen entre suplementos de crédito (3.006.323,74 euros) y créditos extraordinarios (2.308.845,06 euros), tal como ha informado el gobierno local en nota de prensa.

Los suplementos de crédito se aplicarán a conceptos varios, como pueden ser la recogida de residuos urbanos; limpieza viaria; reparación, mantenimiento y conservación de edificios públicos y centros educativos; intereses de demora; amortización de préstamos a medio y largo plazo; y transferencias al consorcio provincial contra incendios y salvamento y al Consorcio Metropolitano Bahía de Cádiz.

Por su parte, el crédito extraordinario se destinará a transferencias al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz.

Asimismo, se ha aprobado también el requerimiento extrajudicial de una serie de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 5.021.602,60 euros. Entre estas operaciones figuran algunas relacionadas con entidades bancarias, cuotas de la FEMP, Jerez UTE FCC Medioambiente, Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia, o el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha señalado que "tenemos que felicitar al equipo de Economía por un dato que aparece hoy en los medios de comunicación y es que el Ayuntamiento de Jerez es el que más dinero ha destinado a pagar deuda. Cuando llegamos al gobierno en 2023, el Ayuntamiento tenía 13 préstamos vivos y ya hemos cancelado 6 de esos 13 préstamos. Estamos haciendo un esfuerzo de gestión económica importante para ir normalizando una situación y ordenando. No podemos olvidar que no todo se utiliza para ir cancelando préstamos sino que también hemos comprado autobuses, de hecho el día 24 acaba la licitación para adquirir 25 autobuses más".

"Con esta operación de modificación de crédito, podemos utilizar el remanente para ir ordenando la situación económica del Ayuntamiento dotando de crédito a facturas que estaban sin soporte de crédito necesario. Y otras se habían pagado sin soporte crediticio", ha añadido la alcaldesa.

García-Pelayo ha añadido que "en el año 2023 la suma de facturas pendientes de pagar ascendía a 53 millones de euros y con la operación que se aprueba hoy en este pleno se reduce esta factura en 24 millones de euros, quedando pendiente sólo 29 millones, la cifra más baja en su historia reciente en la que se ha llegado en algún momento hasta los 60 millones de euros. En los próximos años iremos reduciendo estas facturas, dotando de transparencia y orden a las cuentas municipales. La situación de caos que existía con el Gobierno anterior impedía tener credibilidad ante el Ministerio de Hacienda y era una situación no era conveniente desde el punto de vista económica. Ahora estamos ordenando cuotas y dotando de crédito a las facturas pendientes".