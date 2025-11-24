Motorsur 2025 cierra su décima edición en Jerez con un crecimiento del 10% en público y ventas

Motorsur 2025 ha concluido este domingo su décima edición con un balance “más que positivo”, según la organización, tras registrar un incremento aproximado del 10% tanto en visitantes como en ventas respecto al año anterior. El Salón de la Movilidad del Sur Peninsular, que este año reunió el mayor número de marcas y modelos de toda su trayectoria, consolida así su posición como uno de los grandes eventos del motor en Andalucía.

Los organizadores, Juan Ángel Duarte y Carlos Landín, coincidieron en señalar que esta edición “ha marcado un nuevo récord”. Duarte subrayó que Motorsur ha vuelto a mostrar un crecimiento sostenido, explicando que “como en años anteriores, manejamos incrementos en torno al 10%, tanto en público como en ventas, y seguimos avanzando en esa senda”. Con satisfacción, destacó que este buen resultado se produce en una edición que ha reunido el mayor catálogo de vehículos y marcas de la historia del salón.

Por su parte, Carlos Landín confirmó que las primeras cifras provisionales apuntan a un aumento cercano al 10% en afluencia y a un crecimiento similar en operaciones comerciales. “Los primeros datos en visitantes son aproximadamente un 10% más que en la última edición, y calculamos que en ventas puede ser también en torno a un 9 o 10% más, cifras que confirmaremos con los concesionarios en los próximos días”, indicó. Tras un intenso fin de semana, Landín resaltó que el ambiente entre participantes ha sido especialmente positivo y que las ventas comenzaron con fuerza desde el mismo viernes: muchas unidades se cerraron en las primeras horas tras la apertura de puertas, algo que demuestra que ya son muchos los compradores que tienen marcado en rojo la fecha de Motorsur.

La organización valora este éxito no solo en cifras, sino también en participación profesional: este 2025 ha sido la edición con más marcas oficiales representadas y mayor número de vehículos en oferta, superando todos los registros anteriores. Tanto Duarte como Landín coincidieron en que Motorsur continúa consolidándose como un punto de encuentro imprescindible para compradores, aficionados y concesionarios.

Motorsur 2025 se ha desarrollado en el recinto de IFECA Jerez del 21 al 23 de noviembre, ofreciendo más de un millar de vehículos en rotación, oportunidades exclusivas de financiación, tasación en el acto y múltiples lanzamientos de marcas punteras. La organización ya trabaja en la próxima edición, con el objetivo de mantener este crecimiento y seguir situando a Jerez como una referencia en el sector de la automoción.