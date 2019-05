La coordinadora en favor del nuevo instituto de la zona de La Granja reanudó en la mañana de ayer sus protestas para pedir a la Consejería de Educación que confirme la fecha de finalización de las obras de dicha instalación. Teóricamente este nuevo instituto debería estar terminado para el comienzo el próximo curso, algo que desde la coordinadora no ven claro a menos de cuatro meses para inicio del mismo.

Los padres y madres que componen esta coordinadora no se fían, pese a que el propio delegado territorial de Educación, Miguel Andréu Estaún haya reiterado recientemente que las obras estarán. No obstante, como ayer admitía Geli Sánchez, presidenta de la Flampa, “este instituto lleva dos años de retraso, por eso no nos vamos a conformar con mera palabrería. Ya estamos cansados de eso”.

Es por ello que desde la coordinadora se ha solicitado un compromiso formal por escrito a la delegación territorial, algo que de momento no llega.

Ante esta situación, los padres y madres afectados se manifestaron en la jornada de ayer, saliendo desde las obras del instituto hasta la rotonda próxima a la Avenida del Altillo. Las familias realizaron el recorrido bajo el grito ‘En septiembre, instituto ya’.

La coordinadora teme que la empresa que está realizando las obras, Anfrasa SL, esté limitando los trabajos de construcción a la fecha estipulada en el pliego de condiciones de la licitación, es decir, 18 meses. Si tenemos en cuenta que el acta de replanteo (el inicio oficial de las obras) se realizó a principios de junio, la constructora tiene legalmente hasta noviembre para finalizar los trabajos. Ante esta posibilidad, totalmente factible, la coordinadora seguirá, mientras no haya noticias, con movilizaciones.

Mañana, el parlamentario José Ignacio García, de Adelante Andalucía, llevará a la comisión de educación una pregunta al respecto del futuro instituto y su futuro.