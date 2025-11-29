Muere Antonio Gómez Moreno, fundador de Madre Coraje en Jerez

Madre Coraje ha anunciado en este sábado 29 de noviembre el fallecimiento de Antonio Gómez Moreno, su fundador. Nacido en Segovia, se trasladó a vivir a Jerez hace más de 50 años para sobrellevar mejor sus problemas de asma. Ingeniero de los Astilleros de Cádiz, fundó en 1991 la ong Madre Coraje tras un viaje a Perú donde conoció la vida de los llamados ‘niños piraña’, que buscan comida entre los vertederos.

Desde entonces ha dirigido esta asociación, llevando a cabo una labor solidaria impecable, enviando material de todo tipo a países como Perú y Mozambique y realizando proyectos de cooperación para el desarrollo y la educación que han mejorado la vida de más de tres millones y medio de personas en estos países.

Asimismo, fue parte fundamental en la creación de Proyecto Hombre junto a Luis Bononato, de Proyecto Hombre, con quien realizaba visitas a la cárcel de El Puerto para ofrecerles la oportunidad a los presos de rehabilitarse de las drogas. Otra de sus aportaciones ha sido la creación de huertos solidarios que abastecen con sus productos a más de 30 comedores sociales de la provincia de Cádiz.

Su último logro social llegó con 80 años, convirtiéndose en cofundador de la Asociación Coherentes, una asociación sin ánimo de lucro, que ayuda a más de 150 familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Antonio Gómez ha escrito varios libros, todos encaminados a transmitir la importancia del amor a través de sus experiencias de vida. Aunque no es jerezano de nacimiento, se siente muy orgulloso de sentirse jerezano, una ciudad, según sus propias palabras, bella y humana con un gran sentido de la solidaridad.

El 9 de marzo de 2024, el Ayuntamiento de Jerez le nombraba Hijo Predilecto de la ciudad, en un pleno extraordinario llevado a cabo en los Claustros de Santo Domingo.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su pesadumbre tras conocer la noticia. "Si hablamos de hombre bueno, ese ha sido siempre Antonio Gómez. Jerez pierde hoy a uno de sus hijos más nobles. Mi abrazo a su mujer y sus hijos y a la gran familia de Madre Coraje. Descanse en paz".