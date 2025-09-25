Muere Luis Ferral Castellano, pionero en el rescate del cultivo de olivos en tierra albariza

Luis Ferral Castellano, que fuera presidente fundador de la Cooperativa San Dionisio, miembro de la directiva del Grupo Remolachero, de la Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias (Covijerez) y de Asaja, ha fallecido a los 82 años de edad.

Luis Ferral fue agricultor, como su padre y su abuelo, y fue pionero al empezar una empresa agrícola que han continuado sus hijos. Después de dejarse la piel en defensa del cultivo de la remolacha como miembro de la ejecutiva de Asaja-Cádiz, Luis Ferral dejó que sus hijos Luis Alexis y María del Mar cogieran el testigo de su principal explotación agrícola, una parcela en la salida de Jerez por la carretera de Trebujena en la que decidieron cambiar la remolacha por el olivar, cultivo que en su día sustituyó temporalmente al viñedo tras la aparición de la filoxera para luego caer en desuso.

Los Ferral fueron pioneros en el rescate del cultivo de olivos en tierra albariza y María del Mar y Luis Alexis han contado hasta el final con el asesoramiento de su padre, cuya amplia experiencia ha servido de valiosos consejos para los hermanos.

La misa por el eterno descanso de Luis Ferral Castellano se oficiará este viernes 26 en la Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced a las 20:15 horas.