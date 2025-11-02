Muerte de Paula | Carmen Oteo: "Cuando le gustaba un toro era capaz de llorar, y cuando no le gustaba, ni lo miraba"

La abogada y escritora Carmen Oteo no duda al señalar que "Paula era sobre todo el torero de los toreros". También resalta la cantidad de público que, como es su caso, acudió a los toros tras recibir su llamada, como la de los grandes mitos vivientes. "Yo también me aficioné por él a los toros, porque fue el único que me hizo sentir ese pellizco tan especial". "Cuanto ahora los jóvenes han visto a Morante con su autenticidad y sus muñecas caídas, en realidad han visto a Paula, eso era Paula", comenta la también columnista de Diario de Jerez y Grupo Joly. En una sola frase, diría que Paula "era la verdad y la emoción del toreo, sobre todo por su fragilidad, lo que le otorgaba aún más emoción". Oteo lo describe sobre la pasa como sigue: "Paula tenía miedo pero aún tenía más carácter, se contrariaba con él mismo. Cuando le gustaba un toro era capaz de llorar, y cuando no le gustaba, ni lo miraba". El torero jerezano durante toda su vida llevó a gala la mítica frase de "en mi hambre mando yo", rememora Carmen, para añadir: "Eso le convertía en una leyenda ingobernable".