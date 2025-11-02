Muerte de Paula | Elena Aguilar: "El torero al que todos los toreros querían ver torear"

La presidenta de la Tertulia Los 13, Elena Aguilar, definió a Paula como "un genio". A su juicio, fue "el torero más importante de su época en Jerez y en toda España, por lo que dejará una huella imborrable para la afición y el público en general. "Fue un mito", añadió, "el torero al que todos los toreros querían ver torear, porque era muy profundo. Su hondura toreando no sólo la impregnaba en el capote, que el fue el que más fama le dio, también con la muleta era muy profundo". "Ha sido tan grande que para mí es muy difícil de explicar, ha sido el torero por excelencia", sentenció.