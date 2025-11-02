Muerte de Paula | Fermín Bohórquez: "Siempre he pensado que el toreo empieza y acaba en Rafael de Paula"

Con dolor ha recibido el rejoneador y ganadero Fermín Bohórquez Domecq la muerte de Rafael de Paula: "Para mí ha sido mi torero, yo he sido paulista desde chiquitito y siempre he pensado que el toreo empieza y acaba en Rafael de Paula. Además ha sido muy estrecha su relación con mi casa, donde comenzó a torear en La Peñuela y donde trabajaba su familia. Aquí remataba la preparación de sus temporadas y con toros de casa ha cuajado grandes faenas como 'Barbudo' en Vista Alegre o Lebrero en Sevilla, que le cortó las dos orejas. Además he vivido muchas anécdotas con él porque hemos mantenido una relación muy buena de amistad y hasta hace muy poco hemos mantenido ese contacto".