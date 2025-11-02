Muerte de Paula | José Mateos: "Alguien que ha dejado tanta belleza en los demás siempre se muere un poco menos"

El escritor José Mateos reconoció que "ha sido un golpetazo" el fallecimiento de Rafael de Paula, pero a renglón seguido se consoló con la idea de que "alguien que ha dejado tanta belleza en los demás siempre se muere un poco menos". Aún así, añadió que "el golpe ha sido tremendo para quienes lo admiramos y lo queremos tantísimo". El escritor jerezano desveló que siempre mantiene vivo en su recuerdo "alguna faena de Paula como talismán, para cuando llegan los malos momentos". "No olvidaré las buenas horas de amistad, charla y vinos que hemos disfrutado con buenos amigos", añadió Mateos. Entre otras anécdotas, no quiso dejar de mencionar "el día que paseábamos juntos por la calle Larga y parecía que me acompañara el Prendimiento: unos se paraban a saludarle y otros a cantarle, entre ellos muchos gitanillos". "Ha sido sin duda una leyenda en vida, una experiencia muy especial", añadiendo que "era un torero que por sus facultades mermadas parecía imposible que pudiera llegar a ser tan sublime, y cuando hablaba ocurría igual: al principio titubeaba pero al final convertía cada frase en algo sublime".