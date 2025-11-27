Una mujer de Jerez cancela 48.000 euros de deuda tras perder su empleo y nacer su hijo
Otro matrimonio jerezano logra la cancelación de la suya por un importe de 52.770 euros.
En ambos casos, los concursados se beneficiaron de la Ley de Segunda Oportunidad.
Una mujer, vecina de Jerez de la Frontera, ha logrado cancelar una deuda por un importe total de 48.353 euros tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y ser ayudada en la tramitación por el despacho profesional Repara tu Deuda Abogados.
La afectada quedó en situación de insolvencia tras sufrir varios contratiempos en su vida personal. En primer lugar, perdió su empleo por lo que recurrió a la financiación para afrontar sus gastos más esenciales. Posteriormente, se quedó embarazada y tras intentar buscar trabajo nació su hijo, siendo sus ingresos escasos.
"Estas circunstancias derivaron en una falta de capacidad económica para cubrir esos créditos ni sus necesidades familiares, por lo que solicitó otras ayudas para hacer frente a la financiación que había pedido con anterioridad", señala este despacho de abogados en una nota de prensa.
Tras alcanzar la cancelación de la deuda, el siguiente caso al que se enfretaron fue el de un matrimonio, también vecino de Jerez de la Frontera, y con otra deuda de 52.770 euros.
"Llegaron a un estado de insolvencia tal que le resultó totalmente imposible hacer frente a los importes pendientes de pago. Al conocer el mecanismo de segunda oportunidad, se acogieron a él para reactivarse en la economía", añade Repara tu Deuda en el comunicado.
Ley de Segunda Oportunidad
La Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) es un proceso administrativo que permite a una persona cancelar sus deudas por ley.
Dicha ley es una herramienta a disposición de particulares y autónomos que les ayuda a dejar atrás una situación económica complicada. Esto es posible mediante la negociación de nuevas condiciones con los acreedores y, en última medida, conseguir la cancelación de las deudas.
Para acogerse a la LSO, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Este procedimiento está regulado por la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de carga financiera.
