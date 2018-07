El mundo cofrade, en vilo ante el pleno que elegirá la nueva carrera oficial

A las 20,30 horas de la tarde noche, está previsto el pleno de hermanos mayores en la sede del consejo directivo de la Unión de Hermandades para votar los dos proyectos de carrera oficial que el martes pasado elevaba la comisión erigida para tal efecto. La tercera opción es votar por el conservadurismo y no mover nada para seguir buscando otras opciones para la Semana Santa de 2020.

Así las cosas, se pueden ir desgranando algunos datos interesantes de las dos grandes opciones que esta noche subirán el 'ring' de Curtidores para alzarse con la victoria aunque sea a los puntos.

En un principio, habría que desvelar que la actual carrera del Aladro mantiene un total de 1398 palcos repartidos por toda la carrera. La opción del monumento de las cofradías acogería 1437 palcos siendo por otro lado Porvera la más amplia y que acogería un total de 1538 palcos, es decir, 140 de más que adelantaba este medio en la edición digital del pasado miércoles. Pero siguiendo con Aladro, la plaza acoge 159 palcos. En el palacio de Domecq están situados 23 mientras que en Cristina están ubicados 170. En total se trata de reubicar 352 palcos con 500 sillas aparte para alquilar.

Entrando de lleno en el proyecto de Porvera, dar a conocer que desde la calle Gaitán -entrada de la carrera- hasta Cristina entrarían 468 palcos. Las dos bocacalles de San Juan de Dios y la zona de la esquina de Cristina con Porvera estarían situadas las 500 sillas reubicadas y serían para alquilar.

En la Puerta de Sevilla habría una hilera de palcos por ambos lados. La calle Tornería no tendría sillas ni palcos y en la plaza del Clavo irían instaladas más sillas de alquiler. En la zona de la plaza del Banco habría una hilera de palcos por ambos lados y justo en el famoso ficus estaría una tribuna. La calle Larga no sufriría alteración alguna y en la plaza del Arenal estarían cuatro filas de palcos sin apenas altura para no convertirla en tribuna y dejar el enclave abierto a la vista de todos.

Monumento

El proyecto del monumento de las cofradías modifica la calle Larga prácticamente entera con dos hileras de palcos a cada lado más sillas en la zona de atrás. Esto impediría el paso de los peatones en los dos sentidos con lo que habría que controlar el paso por la zona de atrás en un solo sentido en cada margen de la calle. Es decir, por la zona izquierda subirían los peatones mientras que por la derecha bajarían.

El Gallo Azul tendría una modificación de la tribuna para dejar paso a una hilera de palcos más en la zona. Al parecer, esta tribuna se dividiría en dos partes.

En cuanto a la plaza del Arenal, se ubicarían hasta 275 palcos. Esto sería posible haciendo una especie de 'u' invertida que harían que las cofradías llegaran prácticamente hasta el monumento de Primo de Rivera para girar a la derecha con el fin de buscar la salida por la farmacia que hace esquina en el Arenal y tomar Consistorio.

Del pasado pleno sólo ha podido trascender el interés por los hermanos mayores por una carrera con más margen de beneficios y una preocupación por saber a quién le corresponde acarrear con los gastos de los palcos a reubicar. El Ayuntamiento parece estar receptivo para comenzar los trabajos de carpintería, pero el pleno pedía garantías.

Estas son las dos opciones que la comisión ha elevado al pleno. Ahora la pelota está sobre el tejado de los hermanos mayores que deberán optar por un proyecto o por otro. O por dejar, de momento, todo tal y como está. El famoso Tigre de Aladro reviviría y haría honor a su condición felina. Y de las siete vidas que posee todo hace indicar que tiene guardada alguna más en la cartuchera. Más que nada para tener otro verano caliente y entretenido. Le pese a quien le pese.