Existen dos tipos de personas: las que creen que un mundo más saludable es posible pero no hacen nada y las que ya trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor.Los mediadores que han impulsado ‘Agentes Solidarios’ forman parte del segundo grupo en esta iniciativa en la que los agentes que participan aportan una cantidad económica por cada nueva póliza a una de las entidades sociales seleccionadas.El objetivo del programa es colaborar con proyectos sociales y medioambientales de diferentes entidades sociales vinculadas a las causas que defiende DKV: obesidad infantil, salud de la mujer, inclusión y medioambiente. La misión de ‘Agentes Solidarios’ es poner en marcha proyectos de desarrollo social, ecológico y humano para contribuir un mundo más justo y sostenible a través del que consideran el valor más importante: la solidaridad.Desde su lanzamiento, esta iniciativa solidaria ya está trabajando para conseguir un mundo mejor:- Impulsando el trabajo inclusivo y distribuyendo menús solidarios. La Fundación Universo Accesible mediante diferentes iniciativas, trabaja por el desarrollo de la empleabilidad de hombres y mujeres con diversidad fundacional.- Plantando por la reforestación del planeta. Gracias a la acción de Plant For The Planet se capacita y forma a niños, niñas y jóvenes españoles para enseñarles a la crisis climática global gracias a proyectos de reforestación por todo el mundo.- Previniendo la obesidad infantil. A través de la Fundación Ayuda En Acción, se fomenta una adecuada alimentación en la infancia más vulnerable en términos socioeconómicos, a través de actividades de verano, acciones formativas sobre alimentación y ayudas de alimentación escolar.- Formando a mujeres con diversidad funcional. Desde la Fundación Integralia DKV facilitan un proceso continuo de aprendizaje y de formación.- Luchando contra la soledad no deseada. A través de la acción de Amigos de los ayores, se trabaja para combatir la soledad no deseada de las personas mayores mediante voluntarios.‘Agentes Solidarios’ cuenta con el apoyo del cantante Alejandro Sanz, una persona con una amplia trayectoria solidaria vinculada a diferentes proyectos sociales y calcula recaudar entre 500.000 y 700.000 euros al año y distribuirlos entre las cinco entidades. El proyecto se lanzó en abril de este año y es posible gracias a la contratación de las siguientes pólizas de la aseguradora: DKV Famedic Plus, DKV Famedic Profesional, DKV Integral y DKV Tranquilidad.Un mundo mejor sí es posible, pero hay que empezar a construirlo hoy.