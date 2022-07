'Let's jazz', solidaridad a través de la música

Después de casi seis meses de ensayos, la Escuela de Danza y Comedia Musical de Jerez que lidera Fredes Insa asumirá este sábado 2 de julio (18 horas) el reto de representar en el Teatro Villamarta 'Let's jazz'. Se trata del segundo espectáculo musical que pone en escena esta entidad, y de nuevo con el mismo fin, recaudar fondos contra el Cáncer Infantil.

La cercanía de esta primera función, ya que la segunda tendrá lugar el 22 de julio dentro de la programación del Tío Pepe Festival, tal y como ocurrió el pasado año, se palpa en el ambiente de esta escuela, situada en la calle Santo Domingo, y en los últimos ensayos que realizan en la Sala Paúl, que sirven para afianzar los papeles de cada integrante. No es tarea sencilla porque el musical contará con casi 250 participantes, todo un reto para su responsable, Fredes Insa y sobre todo para muchas familias enteras que afrontan por primera vez la experiencia de actuar en un escenario como el del Teatro Villamarta.

"Llevamos ensayando desde hace varios meses, con el guión y todo llevo desde el verano pasado, pero lo que es ya con todo el alumnado y empezar con bailes y coreografías, desde febrero", explica Fredes.

Su creadora lo tiene claro, "queremos que sea un verdadero musical" y por ello, todo lo que gira en torno a él, está diseñado de una manera plenamente profesional". Las edades de sus actores oscilarán entre "los cuatro años y los 80" y la duración es de dos horas y cuarto con descanso incluido.

El mérito de toda esta estructura es, en primer lugar, de Fredes Insa, una barcelonesa afincada en Jerez desde hace nueve años, pero también, como ella misma reconoce "de las familias y de las sesenta personas que van a velar porque todo salga bien. Date cuenta que somos casi doscientas cincuenta personas, y de ellas unas doscientas treinta desfilarán por la escena, la otra parte son figurantes. Y claro ya se sabe, el cambio de vestuario, las entradas y salidas en escena, en fin, es necesaria su ayuda".

A pesar del ingente trabajo y el sinvivir que supone crear un montaje como éste, su responsable considera que "al final, el fin que queremos conseguir, hace que todo este esfuerzo merezca la pena", asegura. Además, tiene claro que Jerez "es una ciudad muy solidaria. He tenido la suerte de vivir en muchas ciudades, pero aquí hay algo distinto, lo palpo cada día y la gente me demuestra que tiene un gran corazón. De hecho, cuando nos ofrecieron hacer este espectáculo este año de nuevo en el Tío Pepe Festival, que será el 22 de julio con mucha gente ya de vacaciones, me sorprendió que el 99% dijera que sí. Me gustaría saber qué pasaría en Madrid o Barcelona con lo mismo, no sería igual".

Fredes Insa "Jerez es una ciudad muy solidaria, la gente se vuelca con estas cosas"

Si el pasado año la propuesta se centró en el fomento de lectura, a través de 'Las guardianas de las palabras', en esta ocasión el musical, titulado 'Lets jazz', vuelve a focalizar su mensaje en la defensa de los valores. "Siempre intento transmitir a los alumnos y alumnas de la escuela un mensaje, que ellos aprendan, disfruten y cuando se disfruta, las cosas se asimilan mejor. En esta ocasión vamos a centrarnos en el espíritu de superación de una joven, que la situamos en la ciudad de Nueva Orleans en los años 60, en una sociedad en la que a una mujer por sí sola le cuesta conseguir sus metas. Su sueño es tener el mejor café jazz de Nueva Orleans, y bueno, vamos a abordar también otros aspectos como la discriminación".

Fredes Insa no se olvida del apoyo desinteresado de "todos los patrocinadores que ponen su granito de arena para que esto sea una realidad, gracias a ellos podemos vamos a ofrecer todo nuestro esfuerzo para una buena causa". Hay que recordar que los beneficios de estos musicales, tanto el del sábado 2 de julio como el del día 22 en el Tío Pepe Festival, irán destinados a los niños ucranianos con cáncer, a través de la asociación Alceh, además de un programa de adaptación de un gimnasio en el Hospital de Jerez para niños y adolescentes con cáncer que les ayude así, a través de la actividad física adaptada, en la mejoría de su situación.

Desde la Escuela se ha abierto además un apartado específico en la plataforma solidaria 'Mi granito de arena' para todas aquellas personas que quieran colaborar. La particularidad de hacerlo a través de esta fundación es que la cantidad aportada será duplicada por cada banco desde el que se haga la transferencia.