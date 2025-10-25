Nace una cría de liebre de la Patagonia en el Zoobotánico de Jerez

La cría de Mara o liebre de la Patagonia nacida en el Zoobotánico de Jerez

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez ha registrado recientemente el nacimiento de una mara o liebre de la Patagonia, que ya puede ser observada en su instalación.

Se trata de un roedor de gran tamaño que puede alcanzar los 16 Kilos de peso.

La estructura corporal y la forma de desplazarse a saltos, recuerda a las auténticas liebres, de ahí que sea vulgarmente conocidas con este nombre.

Estas corren con gran rapidez, aunque solo lo hacen cuando están en peligro.

Al descansar adoptan una postura extraña para ser un roedor, sentándose sobre sus cuartos traseros, con las extremidades anteriores estiradas a la manera que lo hace un perro.

Respecto a su estado de conservación aunque su situación no está amenazada, sus poblaciones están sufriendo un gran declive.