Noche andaluza virgen extra

Orquesta Filarmónica de Málaga. Programa Andalucía Sinfónica. Ruperto Chapí: Preludio de La Revoltosa; Emilio Cebrián: Acuarelas campesinas y Una noche en Granada; Francisco Alonso: Suite sinfónica de Curro el de Lora. Directora: Lucía Marín. Teatro Villamarta de Jerez. 25/10/2025

Interesantísimo y bello concierto el ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Villamarta en estos finales del mes de octubre que se resiste a dejar el tiempo veraniego y entrar definitivamente en el otoño. Un concierto que forma parte del ciclo 'Andalucía Sinfónica' de la Junta, con el que las cuatro orquestas institucionales andaluzas: Orquesta de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica de Málaga y Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, acercarán la música sinfónica a todos los andaluces.

Al frente de la orquesta estuvo Lucía Marín, linarense con una formación envidiable que la ha llevado desde su Linares natal hasta Estados Unidos para doctorarse en Dirección de Orquesta por la Universidad de Kentucky, además de obtener el master en Dirección por la Universidad de Illinois, aparte de contar con una gran experiencia dentro y fuera de España.

Conoce muy bien Jerez, donde un tiempo impartió clases en el conservatorio, y recientemente la hemos podido ver en el Teatro de la Maestranza de Sevilla dirigiendo 'La Verbena de la Paloma', representación a la que tuve la suerte de asistir. El día 2 de noviembre se pondrá al frente de la banda Agripino Lozano de San Fernando, en el Real Teatro de Las Cortes en su III Encuentro de Dirección.

Lucía es hoy uno de los talentos en femenino de la música española. Y además es una estupenda comunicadora, que no duda en decir que el trabajo de un director al frente de la orquesta en el escenario es solo el 5% de su trabajo, el resto, es decir el 95% es trabajo de pico y pala, pensando y estudiando partituras.

El concierto del pasado viernes 24 de octubre es un proyecto de Lucía Marín, con la intención de enriquecer el patrimonio musical andaluz utilizando para ello los recursos actuales aplicados a compositores tradicionales andaluces.

Tras el Preludio de La Revoltosa, la orquesta malagueña dio vida al proyecto de Lucía ya hecho realidad y que ha consistido en dar vida a las orquestaciones sinfónicas de obras de dos compositores andaluces.

Emilio Cebrián (1900-1940), jiennense de adopción, es el referente por excelencia de la música para banda de Jaén, donde su figura es poco menos que de culto. Dos de sus poemas sinfónicos: 'Acuarelas campesinas' y 'Una noche en Granada', orquestadas para sinfónica por el también linarense Rafael Peralta Torrecilla. Ambas piezas es la primera vez que se han interpretado en el Villamarta, justo el día después de su estreno absoluto en Jaén en el Teatro Infanta Leonor.

Las dos obras de Cebrián adquieren textura actual, amplían su colorido, sin perder en absoluto su esencia de música de banda. Junto con las emociones, las tradiciones y lo popular presentes en la obra de Cebrián dan un resultado excelente. Lucía exhibió gestos amplios, y sin escatimar energía al dirigirlas, consiguiendo transmitir y comunicar tanto con los músicos como con público.

El programa de mano (disponible en QR) acababa con una 'Suite' para orquesta de la zarzuela 'Curro el de Lora' del gran compositor de Granada, Francisco Alonso.

En palabras de Lucía, esta suite, adaptación también de Rafael Peralta, "cumple el objetivo de aumentar el patrimonio musical andaluz, no solo por poder contar con una nueva partitura, sino por trabajar en pro del rigor histórico, ya que siendo una zarzuela de gran nivel, y tal vez la preferida de del maestro Alonso, sin embargo no tuvo la repercusión esperada en el público de la época y ha pasado por el tiempo en un lugar que realmente no merecía. Con esta suite se da visibilidad actualizada a esta estupenda zarzuela".

Las sorpresas vinieron fuera del menú, con una transcripción del famosísimo 'Suspiros de España' de José Ramón Hernández, y con una interpretación sorprendente del conocido tema 'Andaluces de Jaén' que dejó al público jerezano en pie aplaudiendo a la Filarmónica de Málaga. Un excelente concierto, cocinado con oro verde, con auténtico aceite de oliva Virgen Extra por la linarense Lucía Marín, una de las más destacadas directoras de orquesta de España.