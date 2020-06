Una nueva forma de vivir el ocio nocturno

Muchos estaban esperando la reapertura de discotecas, pubs y locales de ocio nocturno y con la fase 3 de la desescalada ha llegado. Desde el pasado jueves muchos de estos establecimientos han vuelto a la ‘nueva normalidad’, instaurando importantes medidas de protección y con sustanciales cambios de cómo se vive ahora este ocio bajo la luna.

Aunque el Gobierno dio el visto bueno a la reapertura de las discotecas desde el pasado lunes, la Junta de Andalucía ha sido más restrictiva, destacando que informes sanitarios no aconsejaban abrir estos establecimientos. Sin embargo, la Administración andaluza ha hecho una excepción con las terrazas de verano, que tienen licencia de discoteca pero están al aire libre.

Entre las normas a cumplir están que los locales pueden ofrecer música pero no se podrá usar la pista de baile; nada de aglomeraciones; preferentemente hay que reservar mesa; y por supuesto, se ha estipulado una limitación del aforo. Aunque en un primer momento no poder lanzarse a bailar o no acercarse a la barra a pedir una consumición sorprendió a más de uno, lo cierto es que la ciudadanía está muy concienciada con el nuevo escenario, aplicando cada medida.

Así lo ha vivido Bereber desde que abrió sus puertas el jueves. “Hemos tenido una gran aceptación y la clientela está muy concienciada. Hay mucha predisposición a reservar las mesas y cuando llegan traen sus mascarillas. Se quedan sentados y si van al baño van de uno a uno. Se respeta mucho las normas”, declara Manuel Peña, encargado de Bereber.

“Es un nuevo concepto de ocio, pero es que ha sido llamativo lo bien que lo respeta la clientela”, insiste Peña. Cuando los clientes llegan a Bereber –cuenta el encargado– se comprueba la reserva (aunque si hay disponibilidad se atiende también sin petición previa), y se avisa a un trabajador que desinfecta la mesa. “Todo funciona perfectamente y la verdad es que nuestro patio tiene su encanto. Estamos muy contentos y desde que abrimos el jueves, hemos estado llenos”, resalta Peña.

En otro de los locales más conocidos de la ciudad, Tribbeca, su propietario, José Ignacio Quirós, anunció días atrás que en el acceso habrá un controlador con un termómetro digital para la toma de temperatura del cliente, “que deberá acceder con mascarilla”. Además, en la entrada han colocado catenarias para trazar una entrada y salida. Antes del acceso, el cliente tendrá a su disposición un bote de gel hidroalcohólico para desinfectar manos, facilitando al máximo el cumplimiento de las medidas de seguridad. Como medida de prevención, Tribbeca mantendrá cerrados los baños de la discoteca, quedando disponibles los de la zona de ‘Cafetería’, que serán limpiados entre 3 y 4 veces durante el servicio. El aforo, cumpliendo con la normativa, rondará las 60 personas en las quince mesas previstas en la terraza.